D’Amico & Valax online con il video di “Time”

D’Amico & Valax online su YouTube con il videoclip di “Time”: il brano, già disponibile online, vede la collaborazione di LH£NA

D’Amico & Valax tornano con il nuovo singolo dal titolo “TIME”, disponibile su tutti i digital store, Spotify e YouTube con il video ufficiale da non perdere. Il brano presenta la collaborazione con la cantante LH£NA con la quale il duo ha già prodotto altre tracce tra cui “OMG”, che ha totalizzato più di centomila ascolti su Spotify in poche settimane.

Tra i recenti brani di D’Amico & Valax risaltano “FALLIN'” sulla realtà

1St Strike/ Universal Music Germany e il remix ufficiale del singolo “DINERO” della nota cantante Rumena da milioni di streams ANTONIA in collaborazione con la rapper Messicana Yoss Bones, su Global Records.

“TIME” è uscita su Dirty Dutch, etichetta di DJ CHUCKIE, dj/producer Olandese noto a livello mondiale grazie alle sue hit tra cui “Let The Bass Kick in Miami Bitch” in collaborazione con LMFAO e icona per lo stile Dirty House meglio conosciuta come “Dirty Dutch”, che sin dal primo ascolto ha creduto nel progetto e nella nuova produzione del duo italiano.

Il video ufficiale – Il tempo scorre e il desiderio di tornare a vivere al meglio le forti emozioni che il mondo della notte trasmette, diventa sempre più grande.

Manichini che raffigurano la presenza di un pubblico ristretto, positive vibes, favolosi giochi di luci e colori, imperdibili effetti e una location misteriosa accompagnano gli artisti nel vivo di un coinvolgente live show ricco di energia, in attesa di “infuocare” realmente i dance floor.

“TIME” è un brano club dal testo spensierato e frizzante, caratterizzato dall’imperdibile voce di LH£NA e da un mix di sonorità attuali Electro House/ Future House, con richiami alla dance del passato soprattutto nei ritornelli esplosivi.

Guarda il video ufficiale su YouTube: https://youtu.be/AJkWhq6OalQ

Ascolta “TIME” su Spotify: https://spoti.fi/3BBzR0G

