Catone online con il video di “Un po’ di noi”

“Un Po’ Di Noi” è il brano del giovane cantautore campano Catone uscito per Sorry Mom! e Artist First: su YouTube è disponibile il videoclip

La canzone racconta di una situazione irrisolta: la distanza tra due persone con una forte connessione emotiva e un amore così forte da diventare ingombrante. A volte la paura di rischiare porta a seppellire alcuni sentimenti, il risultato è una condizione di malessere per la coppia.

Con la frase ”Non vorrei tanto rischiare ma qualcosa dovrò fare se stai male tu” si evidenzia la paura di uscire dalla propria comfort zone e al contempo la necessità di farlo per la persona amata. Nonostante si tenti di controllare tutto, ci sono “Emozioni che proprio non riesco a bloccare” e che, per quanto le si reprima “rientran di forza senza citofonare”.

La natura positiva del messaggio è evidente: bisogna provarci ad ogni costo. Annebbiati dai problemi e paure, talvolta non ci si rende conto di come a volte basterebbe vivere e crederci per stare meglio. Basterebbe “Un Po’ Di Noi”.

Ad accompagnare il brano un videoclip tutt’altro che canonico, in cui si è preferito dare spazio al messaggio: così la scelta è ricaduta su un lyric video dalle illustrazioni uniche, che hanno un forte impatto visivo e cercano di esprimere al meglio la potenza delle parole. Ne risulta una rappresentazione ricca di colori che accompagna il ritmo spinto della canzone cercando di alleggerire la riflessione portando il tutto in una dimensione di speranza e positività.

In perfetto stile “Catone” anche in questo caso l’artista ha voluto unire ad un brano che poteva sembrare di un genere, un dettaglio visivo completamente diverso, così da stravolgere eventuali canoni.



BIOGRAFIA

Pasquale Catone nasce nella provincia di Salerno nel 2001. Si appassiona da giovanissimo alla musica Rock. I suoi ascolti iniziano a cambiare avvicinandosi pian piano prima ai Coldplay e poi al cantautorato italiano.

Questo mutamento lo porta all’esigenza di scrivere e raccontarsi. Inizia così ad imparare il pianoforte e ad avvicinarsi non solo al mondo della scrittura, ma anche a quello delle produzioni.

Nel 2020, a 19 anni, arriva l’occasione per mettersi finalmente in gioco: firma il suo primo contratto discografico con Sorry Mom! sotto il nome di ”CATONE”. Dopo aver compiuto vent’anni e a seguito dell’uscita del suo primo singolo “Ci Pensi Mai?” pubblica il brano “Se Non Tu”, accompagnato da un videoclip ufficiale. A Luglio 2021 pubblica “Un Po’ Di Noi”.