Assisi OnLive: sul palco arriva Michela Giraud

Stand-up comedy alla Lyrick Summer Arena con Michela Giraud: in scena con il suo nuovo monologo “La verità, nient’altro che la verità lo giuro!”

Spazio alla stand-up comedy italiana ad Assisi Onlive che stasera alle ore 21.00 vedrà salire sul palco della Lyrick Summer Arena a Santa Maria degli Angeli Michela Giraud, reduce dal grande successo del comedy show di Amazon Prime Italia “LOL: Chi ride è fuori”, della seconda stagione del late night show “CCN – Comedy Central News” e del suo spin off “Il Salotto con Michela Giraud”.

L’artista porterà in scena il nuovo monologo “La verità, nient’altro che la verità lo giuro!” tra la scoperta di un nuovo amore e il consolidamento che le madri sono “generatori di ansia” naturali, tra una denuncia contro la “setta delle curvy” e uno studio antropologico sulle “fregne con l’ukulele”, inLa verità, nient’altro che la verità lo giuro! Michela darà voce a manie e tic di una generazione, facendo a pezzi etichette e convenzioni. Il tutto all’insegna di un motto contro le ingiustizie e gli stereotipi, che è ormai quasi un suo stile di vita: “Io te meno!”.

Come da norme governative, l’accesso a ogni evento è consentito previa presentazione del Green Pass. Per l’occasione, grazie alla collaborazione con CTF Medical e la Casa di Cura Liotti di Perugia, sarà possibile effettuare il tampone rapido sia nei giorni precedenti ogni appuntamento, telefonando allo 075 372 5112, che in loco prima del live dove sarà presente un’unità mobile di analisi a partire dalle ore 17.00. Il prezzo del tampone: euro 15,00 per over 18, euro 10,00 per under 18.

All’interno dell’Arena saranno allestiti, in linea con le disposizioni in materia anti-covid, dei punti food & drink aperti tutte le sere di programmazione.

Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne.

Assisi OnLive è promosso in sinergia da Associazione Riverock, Associazione Culturale ZonaFranca, Associazione Umbra Canzone Musica d’Autore, Piccolo Teatro degli Instabili, Associazione Culturale Ponte Levatoio, con il patrocinio e il contributo del Comune della Città di Assisi. Main sponsor Pegaso 2000.

Sito ufficiale www.assisionlive.it