Sta per uscire “Tutto accade” di Alessandra Amoroso

Uscirà il 22 ottobre per Epic/Sony Music “Tutto accade”, il nuovo album di inediti della cantante Alessandra Amoroso

I fan lo aspettavano impazienti. Ora Alessandra Amoroso conferma tutto: uscirà il 22 ottobre per Epic/Sony Music “Tutto accade”, il nuovo album di inediti della cantante già disponibile in pre-order.

Dopo essere stata regina dei tormentoni per più di un’estate, l’ex Amici torna con un progetto completo anticipato dai singoli “Piuma” e “Sorriso grande”. Venerdì 3 arriverà la terza anteprima: “Tutte le volte”, scritto da Davide Petrella e prodotto da Francesco “Katoo” Catitti. Alessandra Amoroso, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha annunciato la sua nuova fatica svelando la copertina di “Tutto accade”, che potete vedere sopra.

Si prepara così a vivere un periodo pieno di cose belle Alessandra, che nel 2022 per la prima volta si esibirà allo Stadio San Siro per celebrare il 200esimo concerto della sua carriera. I biglietti per l’evento sono disponibili in prevendita su TicketOne, su Vivaticket e nei punti vendita e prevendite abituali (info su www.friendsandpartners.it).