Silvia Cozzi in libreria con “Almanacco Slow”

Silvia Cozzi pubblica Almanacco slow: il “libro bianco” per divertirsi in famiglia. Idee, ricette e attività per i 12 mesi fuori per Sarnus

Farci vivere tante giornate indimenticabili in famiglia: questo è l’obiettivo dell’Almanacco Slow (pp. 160, euro 12) scritto da Silvia Cozzi e pubblicato da Sarnus nella fortunata serie dei «Libri bianchi». Il libro si colloca sulla scia del grande successo di Nonna raccontami e Nonno raccontami, usciti nel 2013 e arrivati in tutto a 76mila copie vendute.

Scambiarsi biglietti per San Valentino e bere cioccolata fatta in casa. Festeggiare il solstizio d’estate con una gita al fiume, perdersi a guardare il cielo in una notte di luglio. Scoprire i segreti di un bosco d’autunno o prepararsi per il primo giorno di scuola con una colazione speciale. Per ogni mese dell’anno, questo almanacco illustrato suggerisce diverse attività o ricette, dalle più tradizionali alle più insolite, secondo una filosofia di slow living semplice e in armonia con le stagioni. Silvia Cozzi, laureata in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, vive in provincia di Milano, ed è da sempre interessata al mondo naturale e all’ecologia.

Mamma di due bambini, unisce le competenze scientifiche alla propria esperienza in famiglia, per insegnarci a svolgere attività divertenti e allo stesso tempo formative con un’attenzione particolare all’ambiente che ci circonda, magari facendoci scordare per qualche minuto gli smartphone e le serie TV. Per ogni mese, oltre alle schede e alle suggestive fotografie scattate dalla stessa autrice, sono proposte anche delle pagine bianche da personalizzare con le nostre esperienze, trasformando il libro in un originale diario domestico.

Silvia Cozzi Almanacco Slow Idee, ricette e attività per i 12 mesi Sarnus, 2021 Pagine: 160 Caratteristiche: ill. b/n, br. ISBN: 978-88-563-0294-3 Collana: Diari e Memorie Settore: L6 / Diari, memorie TL1 / Enogastronomia TL6 / Natura, ambiente Prezzo: 12 €