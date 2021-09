Netflix conferma la produzione di 20th Century Girl con Kim You-jung, Byeon Woo-seok, Park Jung-woo e Roh Yoon-seo

Netflix ha confermato la produzione di 20th Century Girl con Kim You-jung, Byeon Woo-seok, Park Jung-woo e Roh Yoon-seo. Questi quattro attori giovani e talentuosi interpretano personaggi legati da solide amicizie, primi amori e da quei riti di passaggio che lasciano impronte indelebili nella vita di molti. Il tutto è ambientato nel 1999, l’ultimo anno del ventesimo secolo.

Per la diciassettenne Bo-ra, l’amicizia veniva prima dell’amore. La sua prima relazione si era rivelata una storia dolce ma dolorosa che però torna a farsi sentire nel ventunesimo secolo. Questo racconto, presentato per la prima volta dalla regista Bang Woo-ri nel cortometraggio Mrs. Young, parla di una donna di mezza età che conosce il figlio del suo primo amore: un giovane identico al padre. Con Mrs. Young Bang ha vinto il premio per il Miglior cortometraggio ai Blue Dragon e ora è la sceneggiatrice e regista di questo adattamento che è anche il suo primo lungometraggio.

Kim You-jung interpreta Na Bo-ra, una tipa tosta, cintura nera di taekwondo e amica fedele con un gran cuore che tiene sotto controllo ogni movimento di Hyun-jin, l’oggetto dell’attenzione di una delle sue amiche. Kim ha dimostrato grandi capacità di recitazione in opere di diverso tipo, come The Chaser, Thread of Lies e, più di recente, in The 8th Night e Backstreet Rookie. Qui interpreterà le emozioni complesse di una diciassettenne divisa tra amicizia e amore.

Byeon Woo-seok, apprezzato dal pubblico in drammi come Record of Youth e Search WWW, interpreta Poong Woon-ho, uno studente che frequenta le lezioni sui media radiotelevisivi assieme a Bo-ra.

Park Jung-woo è Baek Hyun-jin, il miglior amico di Woon-ho che Bo-ra non perde di vista per conto di Yeon-doo. Park è un debuttante molto promettente che si è distinto con le sue interpretazioni nel dramma web Love Playlist e nella serie drammatica Team Bulldog: Off-duty Investigation.

Roh Yoon-seo è Yeon-doo. Prima di partire per gli Stati Uniti per un intervento al cuore, questo personaggio chiede alla sua migliore amica Bo-ra di scoprire tutto su Hyun-jin, di cui si è innamorata. Roh è una modella rivelatasi un’attrice promettente dopo aver dimostrato durante i provini di adattarsi perfettamente al ruolo di Yeon-doo. L’avvincente rappresentazione di due amiche così uniche e diverse dà slancio a questa storia fatta di primi amori e dedizione reciproca.

La produzione di 20th Century Girl sarà curata da Yong Film Inc., la società di The Call, Believer, Luck-Key e Mademoiselle, oltre che del film The Beauty Inside, pietra miliare nei film romantici coreani. Yong Film Inc. è entusiasta di tornare a collaborare con Netflix dopo The Call e con 20th Century Girl ha l’obiettivo di presentare al pubblico di tutto il mondo una storia d’amore nuova e avvincente.

20th Century Girl ci riporta nel 1999 con uno sguardo nostalgico sull’amicizia e accende il cuore del pubblico attraverso una storia a cavallo di due secoli fatta di irrealizzabili primi amori non corrisposti. 20th Century Girl sarà disponibile in tutto il mondo solo su Netflix.

Informazioni sulla produzione

Titolo: 20th Century Girl

Regia e sceneggiatura di: Bang Woo-ri

Cast: Kim You-jung, Byeon Woo-seok, Park Jung-woo, Roh Yoon-seo, ecc.

Produzione: Yong Film Inc.

Distribuzione: Netflix