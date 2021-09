Mia Elison pubblica il singolo “Turn You On”

Mia Elison, nome d’arte di Claudia D’Ottavi, artista proveniente dal teatro musicale, debutta con il suo primo singolo intitolato “Turn You On”

Come una scintilla che sa accendere e propagare un fuoco intenso, così si può definire la personalità di Mia Elison, nome d’arte di Claudia D’Ottavi, artista proveniente dal teatro musicale che presenta il suo primo singolo intitolato “Turn You On”.

Brano “Dance” dal Sound decisamente internazionale, di respiro anni ’90, trascina subito in un’atmosfera di energia grazie al ritmo incalzante. Oltre alla splendida voce di Mia, la Produzione e l’Arrangiamento sono di Mario Zannini Quirini; per la composizione del brano sono intervenuti alcuni professionisti come Francesco Scocchera; l’autore del testo è Dario Daneluz; la ritmica è stata affidata all’Emporium Band. La produzione artistica è di Duilio Sorrenti.

Uscito per l’etichetta discografica Lead Records, Edizioni MZQ, distribuito su tutte le piattaforme digitali da Pirames International.

Il risultato ci regala un brano dal mix esplosivo che corrisponde perfettamente al titolo, la cui traduzione italiana significa “accenditi”! Un invito a tirarsi su, a mettersi in gioco, a riaccendere sogni, desideri ed ambizioni schiacciate dal periodo difficile che stiamo vivendo. Il messaggio è quello di “attivare” la mente, ri-definendo le sensazioni della nostra anima. Giorno dopo giorno cresceva in lei l’esigenza di esprimere questi pensieri, prendendo linfa da emozioni profonde, nascoste e represse dal blocco forzato di tutte le attività soprattutto in campo artistico. Una necessità che diventava giorno dopo giorno sempre più forte: è nato così nel 2020 il personaggio “Mia Elison” con lo scopo di creare un progetto discografico destinato ad un pubblico internazionale. Del resto Mia ha un trascorso musicale e un notevole background di presenza sul palco essendo stata la leader vocalist della band romana funky/dance “Emporium”, con la quale ha all’attivo più di 1200 concerti. Insieme a questa dote musicale ha coniugato la formazione teatrale indirizzata ai musical, che l’hanno resa nota al pubblico, essendo stata protagonista delle più importanti scene teatrali italiane per molti anni. Qui decisivo è stato l’incontro con il cantautore Riccardo Cocciante e la sua opera moderna dal successo mondiale “Notre Dame De Paris”, dove Claudia ha interpretato il ruolo di Fiordaliso nel cast originale.

Pura energia, Mia rappresenta metaforicamente il sogno, quel sogno che ognuno di noi porta dentro sé di esplosione della propria personalità libera nel proprio essere e nel pensiero da qualsiasi tipo di giudizio. Un nuovo mondo che ci chiama e ci tira fuori dalla notte buia, portandoci dentro ad un sogno a colori che “accende” la vita di bellezza e positività.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100071444266024

https://www.instagram.com/miaelison/

https://www.youtube.com/channel/UCW0CgZBoLtmk76uoOUJg