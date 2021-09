Massimetto in radio con una nuova canzone

Massimetto torna con il nuovo singolo “…di moda”: il brano è in rotazione radiofonica e online sulle piattaforme streaming

“… Di moda” è la storia di un amore a prima vista con una ragazza conosciuta al mare, talmente bella che l’autore a malapena riesce a presentarsi, ma ci prova lo stesso cantandole l’iconico “Hello, I love you. Won’t you tell me your name?” dei Doors. Utilizzando lo stile di Jim Morrison e citandone gli indimenticabili successi, Massimetto ci regala una canzone d’amore che vuole anche essere un omaggio all’artista scomparso cinquant’anni fa.

Spiega l’artista a proposito del brano: «Il sound del pezzo è molto ruvido, ma fresco allo stesso tempo. Ci sono riff alla Chuck Berry e spero che gli appassionati colgano le mie intenzioni. Ogni artista si aspetta un milione di copie vendute ma, come dico in un’altra canzone dell’album, “i sogni però, ti fanno stare bene solo per un po’”. Spero che arrivi a più persone possibili: chi conosce i Doors, chi si identifica nel pezzo e soprattutto a quei ragazzi che hanno capito chi erano i Doors grazie ad Achille Lauro».

Biografia

Massimetto (nome d’arte di Massimo Centra) inizia il suo percorso nel 1990 come bassista con la Crossroads Blues Band, esibendosi in molti club e festival di tutto il Lazio. Nel 1995 inizia l’accademia biennale per basso elettrico sotto la guida del maestro Pino Saracini, per poi continuare, dal 1998 al 2000, nell’approfondimento di armonia e tecnica di lettura in studio con Massimo Moriconi. Dopo oltre vent’anni come bassista di diverse band locali di blues, R&B, soul, pop e R&R, debutta come cantante e compositore con l’album “Lezioni d’inglese”, pubblicato nel 2016. Nel 2017 partecipa a Sanremo DOC e apre il concerto di Amara in occasione del suo Pace tour. Nel 2018 escono “Amore semplice”, suo secondo ep, e il secondo singolo “Invitami”, trasmesso dalla Tv nazionale Svizzera e in molte radio web sparse in tutta la penisola italiana. Nel 2020 entra in studio per “TuttoSuonato”, suo terzo lavoro in uscita a ottobre 2021. “… Di moda”, il singolo scelto per anticiparne l’uscita, è ora disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali.