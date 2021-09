Confessioni di una ragazza invisibile arriva su Netflix

Confessioni di una ragazza invisibile è il nuovo film brasiliano Netflix che debutta il 22 settembre solo sulla piattaforma streaming

Perché è così difficile essere una persona normale con degli amici? Questa è la domanda da un milione di dollari che si pone Tetê (Klara Castanho) in Confessioni di una ragazza invisibile, un nuovo film che debutta il 22 settembre, solo su Netflix. Tratto dal divertente bestseller Confissões de uma garota excluída, mal-amada e (um pouco) dramática scritto da Thalita Rebouças, il film ambientato a Rio de Janeiro narra la storia di una sedicenne che non si sente accettata a scuola o a casa.

Quando i genitori disoccupati si devono trasferire nella casa dei nonni, Tetê è costretta a ricominciare da capo in una nuova scuola. Farà di tutto per non essere nuovamente bullizzata… e chissà, magari riuscirà anche a stringere nuove amicizie e ad avere una vita sociale. Le ragazze più popolari Valentina (Júlia Gomes) e Laís (Fernanda Concon) non le renderanno le cose facili, ma i suoi compagni altrettanto invisibili Davi (Gabriel Lima) e Zeca (Marcus Bessa) potrebbero diventare suoi alleati e persino aprire le porte a potenziali cotte per Erick (Lucca Picon) e Dudu (Caio Cabral).

A casa, la routine quotidiana della vita con i genitori e i nonni affettuosi ma alquanto bizzarri complica la vita della protagonista. La comica (o tragicomica?) famiglia di Tetê è interpretata da un talentuoso cast che include Júlia Rabello, Stepan Nercessian, Rosane Gofman e Alcemar Vieira. La nuova casa, gli amici (per quanto pochi), le cotte, le pressioni sociali, le situazioni imbarazzanti e l’autostima diventano sfide per questa ragazza che vuole solo essere se stessa.

Prodotto da Panorâmica per Netflix, Confessioni di una ragazza invisibile è diretto da Bruno Garotti (Ricchi d’amore), l’autore di vari successi del cinema brasiliano per adolescenti. La sceneggiatura è stata scritta da Bruno, Thalita Rebouças (Doppio papà), Flávia Lins e Silva e Christiana Oliveira. La produzione è affidata a Mara Lobão e Rodrigo Montenegro, mentre la produzione esecutiva a Vanessa Jardim e Augusto Medeiros.

Informazioni su Confessioni di una ragazza invisibile

Ancora più Brasile sullo schermo

Confessioni di una ragazza invisibile è una delle produzioni nazionali in uscita quest’anno. Ogni mese da luglio a dicembre vedrà il lancio di contenuti carioca in esclusiva per il servizio di streaming. Da serie fiction e docuserie fino a film e reality: il meglio delle storie brasiliane in generi e formati diversi, per tutti i gusti e stati d’animo.