Confermato il rapporto stretto tra microbiota e tumori

Dato che il microbiota ha effetto sulle cellule dell’immunità, è logico pensare che agendo sui microrganismi nostri ospiti si possa aumentare l’efficacia dell’immunoterapia dei tumori. Uno studio delle Università di Würzburg e di Marburg dimostra per la prima volta che due sostanze prodotte dal metabolismo dei batteri intestinali sono in grado di potenziare la capacità di alcune cellule immunitarie di uccidere le cellule tumorali. I ricercatori tedeschi hanno osservato che pentanoato e butirrato, due molecole che appartengono alla classe degli acidi grassi a catena corta (SCFA), rendono più letali i linfociti T citotossici. Non solo, i due SCFA sono risultati attivi anche sulle cellule CAR-T, linfociti T sottoposti a ingegneria genetica per essere equipaggiati con una molecola con cui riconoscere le cellule tumorali da eliminare. L’attivazione delle cellule CAR-T con butirrato o pentanoato si traduce in un maggior effetto antitumorale in animali di laboratorio con tumore del pancreas. Una stimolazione delle cellule CAR-T in vitro, prima dell’infusione delle cellule ingegnerizzate nel paziente, potrebbe facilmente essere introdotta nei protocolli immunoterapici, ma si potrebbe anche pensare di trasferire nel paziente che riceve le CAR-T un “consorzio” di batteri che producono questi SCFA. “Idealmente la composizione delle specie batteriche nel microbiota intestinale potrebbe essere usata per controllare la sua influenza sul successo della terapia” commentano gli autori della ricerca nell’articolo pubblicato sulla rivista Nature Communications.