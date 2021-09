Bonus rottamazione tv: oltre 232mila le domande

Bonus rottamazione tv: finora 232.188 le richieste dei cittadini. Il Ministero dello Sviluppo fornisce i dati aggiornati della nuova misura agevolativa

Sono 232.188 i bonus rottamazione tv richiesti finora dai cittadini e riconosciuti dai venditori attraverso la piattaforma telematica dell’Agenzia delle entrate per l’acquisto di televisori compatibili con il nuovo standard di trasmissione del digitale terrestre.

E’ quanto comunica il Ministero dello Sviluppo economico, fornendo i dati aggiornati della nuova misura agevolativa avviata lo scorso 23 agosto.

L’ammontare dei crediti d’imposta maturati dagli esercenti, a fronte degli sconti praticati ai cittadini per il bonus, è pari a circa 18 milioni di euro.

Per quanto riguardo il precedente bonus tv/decoder, rimasto in vigore e cumulabile con il bonus rottamazione, le operazioni di vendita finora riconosciute sono 41.323, per un ammontare di crediti maturati pari a circa 1 milione di euro.

