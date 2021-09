Arrivano in Tv i nuovi episodi dell’ispettore Coliandro

Il 22 settembre torna l’ispettore Coliandro interpretato da Giampaolo Morelli: l’ottava stagione in 4 puntate in onda prima serata su Rai 2

Giampaolo Morelli torna nei panni del poliziotto più pasticcione e anomalo del piccolo schermo, nell’attesissima ottava stagione de “L’Ispettore Coliandro. Il ritorno 4”, serie tv in 4 serate, in onda prima visione su Rai2 da mercoledì 22 settembre con il primo appuntamento dal titolo “Fantasma”. Nuovi casi. Stessa città: Bologna. Stesso “fiuto” nelle indagini, ma anche la medesima inclinazione naturale a cacciarsi nei guai. Il tempo cambia tutto, ma non l’inossidabile ispettore Coliandro.

La serie – una coproduzione Rai Fiction-Garbo Produzioni – è ideata da Carlo Lucarelli e scritta dallo stesso Lucarelli con Giampiero Rigosi. I produttori creativi sono i Manetti Bros, che firmano la regia insieme a Milena Cocozza.

Nel cast, insieme a Giampaolo Morelli, anche Paolo Sassanelli (Gamberini), Caterina Silva (Bertaccini), Max Bruno (Borromini), Veronika Logan (la Longhi), Alessandro Rossi (De Zan), Benedetta Cimatti (la Buffarini), Luisella Notari (la Paffoni), Francesco Zenzola (Lorusso) e Mahmood Muhammad Tahir (Amid).

Il box set de “L’Ispettore Coliandro. Il ritorno 4”, proposto in anteprima l’8 settembre scorso da RaiPlay, è disponibile sulla piattaforma digitale.