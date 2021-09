Tumori: crollo di diagnosi e interventi con il Covid

Diagnosi di cancro e interventi chirurgici sono diminuiti drasticamente con il Covid secondo uno studio pubblicato sul “Journal of the National Cancer Institute”

Un nuovo studio riporta l’evidenza degli effetti negativi della pandemia COVID-19 sulle diagnosi di cancro e sugli interventi chirurgici. Lo studio, pubblicato da Robin Yabroff e colleghi sul JNCI: The Journal of the National Cancer Institute, ha mostrato, nel 2020, un calo del 10,2% nei referti patologici in tempo reale dei registri oncologici della popolazione, rispetto al 2019. Il periodo di osservazione dello studio, fino a dicembre 2020, attualmente è uno dei più lunghi che analizza gli effetti della pandemia COVID-19 sull’andamento del cancro. Per poter indagare meglio gli effetti indiretti della pandemia sull’assistenza oncologica, i ricercatori hanno utilizzato i dati patologici elettronici dei registri oncologici SEER basati sulla popolazione di Georgia e Louisiana con informazioni sui tumori in tutti i gruppi di età. Gli andamenti dei tumori del seno, colon-retto, polmone e prostata sono stati rilevati separatamente, così come i dati secondo i gruppi di età.

Lo studio ha osservato che i motivi iniziali del calo erano generalmente paragonabili a quelli riportati in altre aree, con la maggior differenza mostrata ad aprile 2020 rispetto a aprile 2019 – il primo picco del tasso di mortalità per COVID-19 in Georgia e Louisiana. Le diminuzioni dei referti patologici in agosto, novembre e dicembre coincidevano con i successivi picchi dei tassi di mortalità da COVID-19. “Abbiamo osservato notevoli diminuzioni nel 2020 nei tumori con screening efficaci, come quelli del seno e del colon-retto, e anche tra i tumori di altri siti e gruppi di età che non beneficiano di screening efficaci, tra cui le neoplasie dei bambini e dei giovani adulti – ha affermato Robin Yabroff –. Le diminuzioni nei diversi tipi di cancro e gruppi di età suggeriscono che, in aggiunta ai ritardi negli screening, vi sono stati ritardi anche nell’assistenza primaria e dei bambini, nella valutazione dei sintomi e nell’avvio dei trattamenti per la maggior parte delle neoplasie”.

In particolare, il numero di referti patologici nel 2020 non ha mai superato quelli del 2019 dopo i cali iniziali, cosa che ci si potrebbe aspettare se l’arretrato delle diagnosi venisse recuperato. Le diminuzioni in percentuale, a seconda del tipo di cancro, erano maggiori nel polmone (17,4%) e nel colon-retto (12.0%), seguiti da seno (9,0%) e prostata (5,8%). Il calo si è verificato in tutti i gruppi di età, compresi bambini e adolescenti al di sotto dei 18 anni. I modelli erano simili a seconda del tumore e del gruppo di età, con qualche variazione nelle tempistiche, nell’entità e nella durata delle diminuzioni. “I risultati indicano notevoli ritardi nei servizi di diagnosi e di trattamento oncologico durante la pandemia, e le valutazioni in corso possono aiutare gli sforzi di salute pubblica a minimizzare qualsiasi effetto negativo duraturo della pandemia su diagnosi, stadio, trattamento e sopravvivenza al cancro,” scrivono gli autori. “Quando i dati saranno disponibili, sarà importante valutare gli effetti della pandemia sugli stadi del cancro al momento della diagnosi e sulla sopravvivenza, così come sarà fondamentale l’analisi delle disuguaglianze razziali/etniche, socioeconomiche e geografiche nell’accesso alle cure e nei risultati.”

Bibliografia

Yabroff KR, Wu XC, Negoita S, Stevens J, Coyle L, Zhao J, Mumphrey B, Jemal A, Ward K. Association of the COVID-19 Pandemic with Patterns of Statewide Cancer Services. JNCI: Journal of the National Cancer Institute, 2021. doi: 10.1093/jnci/djab122.