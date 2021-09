The Ferragnez: svelata la data di uscita della serie Tv

Su Amazon Prime Video arriva la serie The Ferragnez. L’annuncio sui social: andrà in onda in streaming a partire da dicembre

‘The Ferragnez’ non è più solo il marchio di fabbrica della coppia d’oro Fedez-Chiara Ferragni, ma diventa anche una serie tv. Andrà in onda a dicembre su Prime Video.

Lo ha annunciato poco fa il rapper, ovviamente via Instagram, il social prediletto da lui e dalla moglie, in cui raccontano la loro vita pressoché h24 insieme ai figli Leone (nato nel 2018) e Vittoria (arrivata nel 2021).

Nella prima clip promozionale della serie tv ‘The Ferragnez’ si vede la coppia in abito da sera camminare sul tetto in una Milano illuminata dall’accensione della scritta fucsia ‘The Ferragnez – La serie’.

I due, come d’abitudine, hanno scherzato sul lancio della serie anche nelle stories. Fedez, infatti, ha annunciato ai fan che c’era una novità in arrivo, ma senza fare cenno a quale fosse. Come spiega la Dire (www.dire.it) ha quindi subito chiarito che no, la moglie Chiara Ferragni non è incinta. E ha poi chiesto un applauso, dopo aver divulgato la clip, per aver mantenuto il riserbo sul progetto fino ad oggi.