Miss Mondo Italia: insulti omofobi a Erika Mattina

Erika Mattina, finalista di Miss Mondo Italia bersagliata di insulti sui social: “Sei lesbica, sei arrivata in finale solo per questo”

Una lunga serie di insulti omofobi, di ogni tipo. Al di là delle diverse espressioni utilizzate, il sentimento che accomuna le offese a Erika Mattina è “sei arrivata in finale di Miss Mondo Italia solo perché sei gay”. La ragazza, selezionata insieme ad altre 24 concorrenti per l’ultima fase del concorso di bellezza, è anche fondatrice insieme alla compagna Martina Tammaro della pagina Instagram “Le perle degli omofobi”. Un contenitore di messaggi discriminatori per sensibilizzare la comunità del web contro ogni forma di odio.

Lo stesso sentimento di cui è stata vittima Erika Mattina, che ha deciso proprio attraverso i social di condividere la lunga serie di attacchi al suo indirizzo. La fidanzata commossa per la sua tenacia, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), le ha dedicato questo post.