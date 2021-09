Giacomo Luridiana torna con il brano “Cobra”

Disponibile in rotazione radiofonica “Cobra”, nuovo brano di GIACOMO LURIDIANA già presente sulle piattaforme di streaming

“Cobra” è una canzone che dell’impossibilità di sapere con certezza se si è buoni o cattivi, da dove vengano le proprie scelte e quali siano le origini delle proprie azioni. In sostanza, rendersi conto di non conoscere sé stessi.

Spiega l’artista a proposito del singolo: “Cobra è una canzone che mette in scena l’ansia di non riuscire a conoscere sé stessi fino in fondo”.

La canzone è supportata da un Lyric video creato da Sandra Mayela Avila Sanchez

Guarda il Lyric video qui: https://youtu.be/CsgZrsjCJy4

Biografia

Giacomo Luridiana è un cantautore di Sesto San Giovanni cresciuto con le canzoni di Bruce Springsteen e dei Linkin Park. Ha studiato chitarra classica e canto e iniziato a scrivere canzoni per unire la poesia e la musica. Il suo brano “Cobra”, già presente sulle piattaforme digitali, è ora disponibile in radio.