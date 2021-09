A DaVinci Salute il premio Peres al Forum Ambrosetti

La startup comasca DaVinci Salute è una delle 3 vincitrici della 5° edizione della Peres Heritage Initiative, premio dedicato a giovani innovatori sociali

In occasione della 47° edizione del Forum di The European House – Ambrosetti che si è svolto a Villa d’Este di Cernobbio, DaVinci Salute è stata premiata come una delle 3 startup vincitrici della 5° edizione della Peres Heritage Initiative, un importante premio dedicato a giovani innovatori sociali, imprenditori o ricercatori che si distinguono per eccellenti risultati nei campi coerenti con i valori di Shimon Peres.

Il CEO di DaVinci Salute, Stefano Casagrande, nella prima serata del Forum, è stato premiato con il riconoscimento di aver migliorato la performance del sistema sanitario tramite il digitale. Subito dopo, ha avuto l’opportunità di illustrare il progetto della startup alla presenza di capi di Stato e di Governo, ministri, premi Nobel, imprenditori, manager ed esperti sui temi di maggiore impatto per l’economia globale e la società nel suo complesso.

Il Forum Ambrosetti è il più importante evento in Italia di confronto su temi economici e finanziari a livello internazionale ed è stata una grande opportunità per la startup di beneficiare dell’esposizione alle comunità economiche, politiche e istituzionali globali, nonché i media e onorare il lavoro svolto per la sanità durante la pandemia Covid-19 alla quale ha offerto un contributo prezioso come piattaforma tecnologica e innovativa.

La piattaforma digitale di telemedicina DaVinci Salute è attualmente utilizzata dal 20% dei medici di medicina generale della Lombardia come un vero e proprio strumento di connessione tra medico e assistiti ed è attiva in diversi progetti su scala nazionale.

A proposito di DaVinci Salute: Creata nel 2018 da tre giovani imprenditori italiani, è una start-up innovativa che opera nel settore della telemedicina, avendo realizzato una piattaforma digitale sicura e certificata (GDPR compliant) – fruibile su App e WebApp – che permette di rispondere all’esigenza di migliorare la prevenzione sanitaria, di abbattere le liste di attesa e di ridurre le complessità di accesso all’assistenza sanitaria. Il servizio permette, infatti, di effettuare televisite mediche e psicologiche senza liste di attesa e da qualunque luogo, semplicemente tramite smartphone. La mission di DaVinci Salute è facilitare l’accesso alla sanità e al wellbeing tramite innovazione e soluzioni digitali, al fine di divenire la piattaforma di riferimento che consenta alle persone di instaurare un contatto continuo con gli enti sanitari, aiutandole a ritrovare un completo benessere fisico e mentale.

