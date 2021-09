Rome Art Week: ultimi giorni per partecipare

C’è tempo fino al 30 settembre per aderire alla sesta edizione di Rome Art Week: la call è aperta a gallerie, spazi espositivi, fondazioni, associazioni, accademie e artisti

C’è tempo fino al 30 settembre per aderire alla sesta edizione di Rome Art Week: la call è aperta a gallerie, spazi espositivi, fondazioni, associazioni, accademie, istituzioni culturali, artisti e curatori che dal 25 al 30 ottobre 2021 animeranno la Capitale con una settimana dedicata all’arte contemporanea con un ricco calendario di mostre personali e collettive, open studio, performance, talk, eventi e appuntamenti virtuali. Per partecipare si può presentare la richiesta di adesione compilando la scheda relativa, collegandosi al link https://romeartweek.com/it/iscrizione/.

Il circuito di RAW rappresenta una vera e propria novità nel settore dell’arte contemporanea romana e nazionale: un evento diffuso e “orizzontale”, dove tutti gli operatori possono partecipare con lo scopo di sviluppare e sostenere la conoscenza e la diffusione dell’arte contemporanea in maniera democratica a più livelli. Fedele a questa filosofia, la partecipazione a RAW è completamente gratuita e non saranno ammessi eventi che prevedano un costo di ingresso. Infatti la manifestazione, su iniziativa di KOU – Associazione culturale per la promozione delle arti visive, si pone come un sofisticato network per l’arte contemporanea che ha l’obiettivo di costruire una rete tra tutti gli operatori del settore arte e il pubblico. Dopo il successo delle passate edizioni con oltre 300 eventi sparsi per la città e più di 1000 adesioni tra gallerie e istituzioni, artisti e curatori, RAW 2021 si conferma una delle manifestazioni più ampie e apprezzate nell’agenda artistica e culturale della capitale.

Massimiliano Padovan Di Benedetto, al timone fin dagli esordi in quanto ideatore e coordinatore del progetto, e assistito da uno staff di addetti ai lavori, spiega “Rome Art Week nasce dalla necessità di creare un sistema di aggregazione orizzontale tra i numerosi operatori romani dell’arte contemporanea con l’obiettivo di attrarre un nuovo pubblico di turisti nella Capitale; prima di RAW a Roma, e in Italia, una manifestazione del genere non esisteva. Solitamente le settimane dell’arte nascono come appoggio agli eventi fieristici mentre con Rome Art Week questo non accade: è un evento democratico, aperto a tutti, senza un main event alle spalle, perchè il vero main event è RAW. Istituzioni, gallerie, singoli artisti, curatori, fondazioni, centri d’arte, spazi espositivi… tutti possono partecipare proponendo il proprio progetto, open studio o mostra. Anche quest’anno, come le passate edizioni, Rome Art Week proporrà un ricco calendario di visite guidate e l’occasione di visitare le mostre in programma anche attraverso dei virtual tour a 360°. Un ulteriore strumento per scoprire le eccellenze della manifestazione e i talenti presenti viene poi fornito dai Punti di Vista di noti critici, curatori e operatori del settore che guidano il pubblico nella moltitudine di eventi di RAW. Ma Rome Art Week non si ferma qui, prosegue durante tutto l’anno grazie al sito web, una vetrina diretta con il pubblico nel quale tutti gli iscritti possono continuare a promuovere la propria attività 365 giorni l’anno”.

INFORMAZIONI UTILI

Rome Art Week 2021 – sesta Edizione

DOVE: Roma – varie sedi

QUANDO: dal 25 al 30 ottobre 2021

CONTATTI

MAIL: info@romeartweek.com

TEL: +39 06 21128870

SITO: www.romeartweek.com

FACEBOOK: www.facebook.com/romeartweek

INSTAGRAM: www.instagram.com/romeartweek/

TWITTER: www.twitter.com/romeartweek/

VIMEO: www.vimeo.com/romeartweek/