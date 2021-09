Giacinto Facchetti Awards: trionfano gli Elites

Gli Elites sono i migliori Youtuber italiani con il loro racconto del calcio: i sei ragazzi riceveranno il premio Giacinto Facchetti il 20 settembre

Gli Elites, gli youtubers/influencer del calcio con oltre 1 miliardo di views, saranno premiati al Giacinto Facchetti Awards che si terrà il prossimo 20 settembre presso la Sala Puccini del conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. L’evento, che si svolge con il patrocinio del Parlamento della Legalità Internazionale, nato in memoria del grande Giacinto Facchetti premierà i personaggi dello sport, della cultura e dell’informazione che si sono distinti per quei valori che hanno caratterizzato la vita del grande Giacinto Facchetti, uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi.

“Ricevere il premio Giacinto Facchetti come migliori youtuber italiani del settore calcistico è un per noi motivo di grande soddisfazione – dichiarano gli Elites – un traguardo di immenso valore per la nostra giovane carriera e la dimostrazione che la passione vera per il calcio vive ovunque, anche attraverso gli schermi e virtualmente con le nostre community con le quali da sempre abbiamo saputo creare un rapporto di fiducia reciproca condividendo sin dal principio quei valori fondamentali che solo lo sport è in grado di regalare”.

Chi sono gli Elites?

Il gruppo Elites composto da 6 amici, Andrea Fusco, Mirko Fusco, Antonio Fusco in arte “Fius Gamer”, Omar Aamoum in arte “Ohm”, Enrico Lazzarato in arte “Enry Lazza” e Salvatore Marrali in arte “T4tino23”, ha iniziato a creare contenuti di gruppo nel 2019 raggiungendo in pochissimi anni milioni di visualizzazioni grazie ad una sfrenata e comune passione: quella per il calcio.

I loro contenuti video si sono sempre distinti per originalità e creatività tanto da aver coinvolto nei loro format social anche personalità del calcio e della musica come Alessandro del Piero, Fabio Cannavaro, Shade, Clementino, Luca Toni, Domenico Criscito e Gianluca Zambrotta, solo per citarne alcuni.

Ad oggi, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), gli Elites contano più di 3MLN di followers totali su YouTube, più di 1MLN su Instagram, 1.4MLN su TikTok e 500k su Twitch e con oltre 1 miliardo di visualizzazioni dei loro contenuti video. Con all’attivo molteplici collaborazioni insieme a grandi brand e aziende del settore, hanno da poco raggiunto un grande riconoscimento per il loro lavoro: sono stati gli unici influencer italiani ad essere stati invitati a partecipare alla finale di EURO2020 a Wembley.