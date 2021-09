Charlize Theron e KiKi Layne nel sequel di The Old Guard

Charlize Theron e KiKi Layne recitano ancora una volta nel sequel di The Old Guard diretto da Victoria Mahoney

Charlize Theron, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Veronica Ngo e Chiwetel Ejiofor tornano a recitare nel sequel del film d’azione The Old Guard. Il film è diretto da Victoria Mahoney, che di recente ha ricoperto il ruolo di regista di seconda unità in Star Wars: Episodio IX – L’ascesa di Skywalker di J.J. Abrams, diventando la prima donna e la prima donna nera a dirigere un film della saga di Star Wars.

“Sono rimasta veramente colpita dal talento, dalle abilità e dalla conoscenza utilizzati per la creazione di The Old Guard. Devo averlo guardato un centinaio di volte e per questo motivo non riesco a nascondere l’entusiasmo per essere stata invitata a partecipare all’avventura di The Old Guard insieme ad altri tosti individui. Sono sempre pronta a promuovere il genere per gli appassionati dell’azione e voglio rendere omaggio al mondo che Gina, Charlize, Rucka, Fernández, Skydance, Netflix, Marc Evans Productions, Denver & Delilah Films e l’intero team hanno creato con tanto coraggio” ha detto Mahoney.

Charlize Theron, Beth Kono e AJ Dix di Denver & Delilah Films hanno affermato: “Siamo davvero entusiasti che Vic si unisca al team di The Old Guard. La sua passione per questi personaggi e la sua ambiziosa visione per il film ci hanno sopraffatto. Siamo grati dell’opportunità di poter lavorare con lei”.

Gina Prince-Bythewood ha spiegato: “Adoro The Old Guard, ma soprattutto la storia e i personaggi che ho potuto presentare al mondo. È stato divertente sconvolgere il genere. Ho deciso di non dirigere il sequel, ma resterò nel ruolo di produttrice. Lascio il franchise nelle ottime mani di Vic Mahoney che si occuperà del prossimo capitolo”.

The Old Guard è uno dei film Netflix più popolari di tutti i tempi ed è stato visto da 78 milioni di nuclei domestici nelle prime quattro settimane dalla sua uscita.

La recente collaborazione di Skydance con Netflix include film quali The Old Guard e 6 Underground , oltre alle pellicole di prossima uscita Missione Adam e Heart of Stone