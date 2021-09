Moda: Calzedonia lancia i nuovi leggings ACTIVE per l’Autunno Inverno 2021/2022. Il nuovo legwear celebra la libertà di movimento

Per la stagione Autunno/Inverno 21 Calzedonia lancia i nuovi leggings ACTIVE. La linea si rinnova con una serie di proposte dal design cool e contemporaneo, in materiali 2.0 confortevoli e performanti, perfetti per essere indossati all day long.

L’effetto comfort è garantito da dettagli seamless e dall’utilizzo di filati tecnici speciali, che avvolgono la silhouette e garantiscono la massima libertà di movimento. Effetto light e soft prolungato, grazie anche alle nuove cuciture in vita e al fit pensato per celebrare ogni silhouette.

Per questa stagione la collezione si impreziosisce con particolari catarifrangenti sporty glam e un logo a vista dal gusto street. L’ispirazione è infatti quella dell’outdoor, di un ritorno dinamico alla vita on the go.

Il legwear diventa protagonista della cornice urban e si mostra in tutta la sua versatilità e coolness. Fra i palazzi e le strade, le modelle interpretano l’attitude sporty e glam della linea ACTIVE, restituita in tutta la sua dinamicità con inediti tagli prospettici. Capi pensati per lo sport, ma anche per essere indossati come casualwear, abbinati a felpe, giacche, long coat e piumini, sneakers e stivali, zaini e pochette.

I leggings della linea Active che Calzedonia propone per la FW21 hanno inediti inserti effetto reflector sulle gambe, in colorazioni up-to-date come il nero, il blu navy e il rosa. Immancabili i modelli tinta unita con cucitura seamless in vita, tessuto bi-strecth leggero e confortevole, con protezione UV50+, per essere sempre protette.

Da abbinare alle nuove calze della collezione, da quelle basic a costine a quelle antiscivolo per le yoga session, fino alle fashion socks con dettagli di stile e stampe pop.

Dinamica, comfy e cool: la nuova linea ACTIVE Calzedonia è una carica di energia e libertà di movimento.

Quale occasione migliore per sfoggiare, e testate, i nuovissimi capi della linea Calzedonia Active di una sessione di workout magari guidata da un guru del fitness?

Calzedonia ha pensato anche a questo per le sue clienti che amano tenersi in forma senza rinunciare ad indossare capi comodi ma super cool.

Dal 6 al 26 settembre, tutti gli iscritti al programma fedeltà Calzedonia Lover che effettueranno una spesa – in negozio o online- di minimo 70 euro riceveranno un codice per attivare gratuitamente 6 mesi di abbonamento al programma SWEAT by KAYLA ITSINES.

Un’occasione imperdibile per una remise en forme targata Calzedonia Active, in compagnia della pioniera dell’allenamento casalingo, famosa a livello globale.