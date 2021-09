Alefe online con il video di “Under Cover Of Darkness”

Alefe online su YouTube con il videoclip del nuovo singolo “Under Cover Of Darkness”, già disponibile sulle piattaforme streaming

Alefe torna con un nuovo singolo. Online anche il videoclip, disponibile sul profilo ufficiale YouTube del cantante. Alefe è nato in Brasile, da genitori misti. Proveniente da una famiglia molto musicale, ha sempre amato la musica e all’età di 5 anni ha iniziato il suo viaggio musicale, già consapevole di ciò che voleva. Cominciò studiando il pianoforte, il flauto e, infine, la chitarra. Ma all’età di 13 anni, inizia a scrivere le sue prime canzoni.

La necessità di scrivere canzoni nasceva dal sentimento di inadeguatezza e non appartenenza.

Quando compie 18 anni, lascia la casa dei genitori per studiare e seguire il suo sogno, conquistando realtà abbastanza rilevanti a Belo Horizonte, in Brasile. Partecipando a progetti musicali con artisti locali, cantare e co-scrivere canzoni e adattare versioni di canzoni brasiliane tradotte in inglese.

Nel 2020, dopo 4 anni nel vecchio continente, pubblica finalmente il suo singolo d’esordio, “Life Is Just Too Short”, dando il via al suo progetto da solista. Influenzato da artisti e band come Within Temptation, Kate Bush e altri classici di generi diversi, gli piace aggiungere un’atmosfera classica e cinematografica alle sue canzoni; raccontando storie e parlando attraverso metafore, a volte con modi piuttosto pungenti di comunicare i suoi pensieri e ideali.