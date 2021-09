A Sermoneta la II edizione del Festival del Tempo

A Sermoneta, in provincia di Latina, dal 25 settembre al 30 ottobre la seconda edizione del Festival del Tempo: il programma della manifestazione

A Sermoneta, in provincia di Latina, il 25 e 26 settembre 2021 sarà inaugurata la II edizione del Festival del Tempo, con la direzione artistica di Roberta Melasecca, il primo Festival in Italia dedicato al Tempo, che fino al 30 ottobre propone mostre, installazioni e performance per approfondire la percezione del Tempo e dello Spazio: un’indagine multidisciplinare e interdisciplinare sul Tempo, sul Passato, sul Presente e sul Futuro, un luogo dove “Costruire Pensieri, Generare l’Arte, Vivere il Tempo”.

LA II EDIZIONE DEL FESTIVAL DEL TEMPO

Quest’anno il festival darà un forte accento al legame tra tempo e ambiente, una delle tematiche più attuali degli ultimi anni. Molti artisti proporanno infatti opere e installazioni incentrate sull’interconnessione tra tempo e natura, partendo dal concetto di base che occorre una rivoluzione delle coscienze che possa condurre a un reale cambiamento nello stile di vita e nelle abitudini. L’uomo deve aprirsi alla compassione, e ritornare a dialogare con la natura, in un ascolto attento. È ora più che mai necessario agire con lentezza: acquisti consapevoli, abitudine al riciclo, riduzione di materiali plastici, uso rispettoso delle risorse, preservazione delle specie, alimentazione etica, battendosi contro l’inquinamento, lo scioglimento dei ghiacciai, e coltivando relazioni di vicinanza nel supporto, nella condivisione e nell’inclusione. Gli Artisti aderenti si pongono come fine il destare l’attenzione per sensibilizzare verso tematiche così importanti ed urgenti.

La mostra collettiva e le installazioni Fino al 16 ottobre 2021 l’affascinante cornice della Chiesa di S. Michele Arcangelo ospiterà una mostra collettiva con circa 50 artisti; il pubblico potrà ammirare opere di scultura, pittura, disegno, fotografia, grafica, video art e mixed media e partecipare alle numerose visite guidate programmate durante il festival (Il calendario completo è disponibile sul sito www.festivaldeltempo.it).

La mostra collettiva nasce da un’intensa collaborazione tra la Direttrice Artistica Roberta Melasecca e gli artisti, che durante i mesi precedenti hanno creato dei tavoli di lavoro dai quali sono nate le idee che hanno dato vita alle opere finali. Un dialogo interdisciplinare a più voci che grazie allo scambio di saperi ed esperienze ha dato la possibilità a molti artisti del territorio di partecipare e di proporre la propria visione dell’arte. Oltre alla mostra, il Festival del Tempo proporrà al pubblico un ricco itinerario di installazioni e performance artistiche sparse in tutto il Comune di Sermoneta e visitabili fino al 30 ottobre. Serendip Project – Felice Effimero Indeterminato Anche per la II edizione il Festival del Tempo ha lanciato una Call4artist che ha visto la partecipazione di numerosi artisti. Le opere selezionate dai bandi, che vanno ad arricchire la mostra e le installazioni, hanno l’obiettivo di trovare soluzioni creative e felici attraverso un modus operandi che si fonda sul principio dell’indeterminazione e sulla presenza dell’effimero come componente intrinseca nel processo. Proprio seguendo questo fil-rouge, le installazioni scelte prediligono materiali effimeri e deperibili che avranno durata e vita quanti i giorni del festival e la cui realizzazione avverrà nell’arco di un solo giorno. A selezionare le opere e le installazioni, una giuria di esperti provenienti dal mondo dell’arte e diretta da Roberta Melasecca: Michela Becchis (Curatrice e Storica dell’Arte), Nicoletta Provenzano (Curatrice e Storica dell’Arte), Alice Colacione (Artista), Guendalina Urbani (Artista). Il Festival del Tempo è promosso dall’Associazione ONLUS “Centro d’Arte e Cultura di Sermoneta” e da A.S.D. Culturale Clandestina, con il patrocinio del Comune di Sermoneta e di Cittadellarte – Fondazione Pistoletto ONLUS. Programma inaugurazione sabato 25 settembre 2021 Chiesa di S. Michele Arcangelo Ore 10.30 Apertura mostra Orari mostra: 10.30 – 13.00 / 15.00 -19.00 Corso Giuseppe Garibaldi Ore 10.30 Inizio Visite guidate alle installazioni. Le visite guidate saranno su prenotazione sul sito www.festivaldeltempo.it/programma oppure su eventbrite per gruppi di 10 persone ogni turno. Orari visite guidate: ore 10.30 / 12.00 / 16.00 Giardino degli Aranci Ore 18.00 Presentazione Festival del Tempo alla presenza delle istituzioni. Ore 18.30 Visita guidata a tutte le installazioni e alla mostra; performance e letture poetiche. Programma domenica 26 settembre 2021 Chiesa di S. Michele Arcangelo Ore 10.30 Apertura mostra Orari mostra: 10.30 – 13.00 / 15.00 -19.00 Corso Giuseppe Garibaldi Ore 10.30: Inizio visite guidate installazioni Visite guidate: ore 10.30 / 12.00 / 16.00 / 17.30 / 19.00 INFORMAZIONI UTILI FESTIVAL DEL TEMPO Il Primo Festival dedicato al Tempo – II edizione Direttore artistico: Roberta Melasecca Promosso da: Associazione ONLUS Centro d’Arte e Cultura di Sermoneta e A.S.D. Culturale Clandestina Patrocini: Comune di Sermoneta, Cittadellarte Fondazione Pistoletto ONLUS Partner: Cittadellarte Fondazione Pistoletto ONLUS, Interno 14 next Media Partner: Culturalia, Hidalgo Arte, The Parallel Vision Segreteria Festival info@festivaldeltempo.it – +39.3494945612 www.festivaldeltempo.it