Sottomarini nucleari, Francia infuriata con Usa e Gran Bretagna

La Francia richiama gli ambasciatori in Usa e Australia dopo l’accordo sui sottomarini nucleari che ha visto protagonista anche la Gran Bretagna

La Francia ha annunciato oggi la decisione di richiamare i propri ambasciatori negli Stati Uniti e in Australia in segno di protesta per un accordo in materia di difesa e cooperazione militare trilaterale sottoscritto da questi Paesi anche con la Gran Bretagna.

Il ministero degli Esteri di Parigi ha riferito di “una scelta eccezionale”. Sulla base dell’intesa, denominata Aukus come riferisce la Dire (www.dire.it), l’Australia otterrà dagli Stati Uniti forniture e tecnologie necessarie per realizzare sottomarini a propulsione nucleare.

L’accordo, annunciato mercoledì, ha reso nullo un memorandum per commesse miliardarie che a Canberra sarebbero state assicurate invece dalla Francia.