Londra: Floor To Ceiling Radio passa solo i 45 giri

Nasce a Londra FTC Floor To Ceiling Radio, la radio fondata da Richard K “Crate Invader” e Adrian Finch che trasmette solo 45 giri con dj da tutto il mondo

Il ritorno dei 45 giri, e del vinile in generale, contagia non solo gli amanti della musica ma anche il mondo delle Radio. Nella primavera del 2021 muove i primi passi a Londra Floor To Ceiling Radio (FTC), radio che trasmette on line esclusivamente attraverso dischi in vinile a 45 giri con la collaborazione di dj e collezionisti, in prevalenza della Gran Bretagna ma provenienti da tutto il mondo: Mark Lancaster, Rik Sonic, Adrian Finch, Weeg, Monty Pop, David Wright, Crate Invader, Groove Damoast, Alena Arpels, Mister Salt, 25ThC, Spankie Hazard, Damon Jones, Chas Stan Farley e l’italiano Frankie Fortyfive (Francesco Argento).

“La radio è nata nella primavera del 2021 – racconta Francesco dal suo studio romano – io sono entrato nel team in estate con lo show mixato “La Dolce Disco” nel quale propongo, circa una volta al mese, una selezione di brani disco-funk con un occhio anche alla ItaloDisco, un genere sempre più riscoperto dagli appassionati di tutto il mondo”.

Il nome dell’emittente Floor To Ceiling Radio, letteralmente “dal pavimento al soffitto” sta ad indicare l’accumulo di dischi che inevitabilmente caratterizza il lavoro dei dj vinilici, specializzati nella ricerca dei pezzi da proporre girando per mercatini (anche virtuali).

FTC è una radio non-profit gestita e condotta da veri appassionati.

In un mondo radiofonico sempre più omologato, dove vengono passati sempre gli stessi brani indicati dalle major discografiche e dove le trasmissioni spesso sono la fotocopia una dell’altra (ovvero: si prende spunto da una notizia più o meno curiosa, si invitano gli ascoltatori a dire la loro sull’argomento e tra una telefonata o un messaggio vocale si passa un brano da classifica) una radio a 45 giri costituisce una alternativa straordinaria a chi vuole ascoltare qualcosa di diverso, nonché dei dischi veri, magari con qualche fruscio di sottofondo che ci ricorda che dietro quel brano c’è qualcuno che ama quel pezzo e che ha messo il disco sul piatto e abbassato la puntina.

Soul, Funk, Boogie, Vintage, Reggae, Rock, Pop, Disco… tutti i generi sono rappresentati. Dal grande successo del passato, alle curiosità più ricercate, dalle rarità alle nuove produzioni di etichette specializzate, l’offerta musicale di FTC è vastissima.

“Vogliamo dimostrare che formato straordinario è il 45 giri – dichiarano Richard K “Crate Invader” e Adrian Finch, i fondatori della Radio – e quanta straordinaria musica è stata pubblicata nel formato a 7 pollici. Vogliamo costruire una comunità di amanti della musica che la pensano allo stesso modo, la cui conoscenza ed esperienza possano essere condivise ed ascoltate. Siamo l’unica stazione al mondo dedicata al 100% ai 45 giri, sappiamo che ci siamo resi la vita difficile, ma questo è il formato che amiamo!”.

La diffusione delle trasmissioni avviene online – e questo è il vero e unico aiuto della tecnologia – attraverso piattaforme quali MixCloud, MyTuner, Streamitter, Listen on Line Radio (tutte le info sul sito ufficiale www.floortoceilingradio.com).

La radio FTC è ancora giovane e i progetti sono tanti e destinati a far crescere l’audience, unendo sempre più appassionati anche di zone del mondo attualmente non presenti, senza escludere l’organizzazione di eventi live nei singoli paesi, che possano portare ad un pubblico dal vivo la magia ed il suono dei dischi a 45 giri.