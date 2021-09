Livestorm: l’App avvisa quando arriva un temporale

Livestorm è la nuova applicazione che permette di ricevere gli avvisi relativi a un temporale in arrivo entro un raggio fino a 20 chilometri

Arpa Piemonte e Arpa Liguria hanno messo a punto Livestorm, applicazione che permette di ricevere gli avvisi relativi a un temporale in arrivo entro un raggio fino a 20 chilometri.

“Uno strumento efficace e gratuito – commenta l’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati – che avverte quando non solo sta per arrivare un temporale forte, attraverso una notifica che utilizza le osservazioni radarmeteorologiche, ma anche la sua direzione e la sua intensità. Il cerchio rosso segnala che è molto probabile l’arrivo della grandine”.

L’applicazione, lanciata con lo slogan “Mai più colti di sorpresa”, permette di richiedere le notifiche per la posizione attuale o per i luoghi scelti, ricevendo gli avvisi relativi al temporale in arrivo entro un raggio di 5, 10 o 20 km. È possibile visualizzare le mappe radar in tempo reale, osservando le aree interessate dai fenomeni. Livestorm fornisce un aggiornamento ogni 5 minuti con una previsione di spostamento entro l’ora successiva.

Grazie al radar meteorologico situato sulla collina di Torino gestito da Arpa Piemonte e quello sull’Appennino ligure (monte Settepani) in gestione associata tra le due Regioni, è possibile individuare i fenomeni temporaleschi e classificarli attraverso un indice di severità.

L’applicazione è scaricabile da Google Play e Apple Store. Per tutti gli approfondimenti sulle funzionalità è disponibile il manuale utente su https://livestorm.it/