Gli Iguana online con il brano “Fuori ora!”

“Fuori Ora!” è il nuovo singolo della rock band Iguana, anticipazione dell’album di prossima uscita “Alla Luce del Sole”

Il nuovo brano degli Iguana affronta le problematiche emerse dal periodo di clausura dovuto alla recente pandemia. Rimanere chiusi in casa e perdere tutte le consuete abitudini sociali ha lentamente creato uno stato di pigrizia in tutti noi.

Il power trio torinese riparte da un pezzo semplice, senza fronzoli, con l’obiettivo di spurgare tutta la rabbia e la frustrazione per il tempo perso nell’ultimo anno, emozioni che si è stati costretti a reprimere per andare avanti.

Queste tematiche sono condite dall’ormai consolidato stile provocatorio della band e da un videoclip che accompagna la traccia, semplice e diretto, che vede gli Iguana eseguire con energia il brano.

Gli Iguana nascono nel 2009 e, dopo il cambio di varie formazioni, il fondatore Luca Bonetto “Shave”, chitarrista e cantante, trova l’attuale line-up con Simona Biscione “Snake” al basso e ai cori e Renzo Gaido alla batteria.

La band ha all’attivo quasi 200 concerti, molti in prestigiose location tra cui il Palalpitour e il Gruvillage di Torino, il Legend Club di Milano e ha anche girato uno spot per la Regione Piemonte trasmesso nella Metropolitana del capoluogo. Gli Iguana hanno inoltre affrontato i percorsi di area Sanremo, Casa Sanremo e Sanremo Rock, direttamente collegati al festival della canzone italiana. L’ultimo singolo “Fuori Ora!” anticipa l’album di prossima uscita “Alla Luce Del Sole“. Gli Iguana sono sempre pronti per graffiare e lasciare il segno.

Link al video: https://youtu.be/ehDXD1oTU2I