Fred Perry e Casely-Hayford lanciano una collezione

Fred Perry rinnova la collaborazione con il brand britannico Casely-Hayford: nei negozi camicie ma anche la maglieria ricca ed elegante

Si rinnova con una seconda capsule collection la collaborazione tra Fred Perry e Casely-Hayford, il brand brittanico che ha infranto le regole sartoriali di Savile Row. La sinergia tra le due realtà, unite dallo stesso approccio allo storytelling, vede l’introduzione dei codici dello streetstyle londinese nel guardaroba maschile.

“Ho voluto creare qualcosa di nuovo partendo da qualcosa di vecchio, celebrando quei capi preziosi che vengono tramandati di generazione in generazione e la loro importanza culturale negli anni”, ha spiegato Charlie Casely-Hayford.

Riconosciuto come maestro di sartoria, formatosi a Savile Row, Charlie non è tuttavia vincolato alle regole dell’abbigliamento formale. Il suo lavoro si ispira all’heritage e ai tratti distintivi di quella sartoria eccentrica iniziata da suo padre Joe, fondatore del pionieristico brand di menswear a metà degli Anni ‘80. Il senso di contemporaneità si riflette nelle silhouette rilassate e nei dettagli curati che raccontano una nuova storia.

“Crescendo a Ridley Road, nell’East London, sono stato immerso in un mix di culture. Le stampe e i colori contrastanti e la vivacità della vita del mercato si giustapponevano a pezzi d’impatto come il bomber”, ha aggiunto Charlie Casely-Hayford.

La camicia in piqué di cotone presenta una stampa digitale disegnata da Charlie e gioca con le identità visive dei brand inglesi, mentre altri capi iconici sono reinterpretati attraverso la lente creativa di Charlie per un look pop e audace. Declinata in una palette colore essenziale e moderna, la maglieria ricca ed elegante presenta sempre un cenno all’abbigliamento più formale, come la mezza abbottonatura a doppio petto sul cardigan a trecce.