Fallisce un altro vaccino HIV sperimentale

Interrotto per inefficacia lo studio su un vaccino HIV sperimentale in giovani donne dell’Africa sub-sahariana ad alto rischio

In quello che è diventato un risultato fin troppo familiare e deprimente nella decennale ricerca di un vaccino efficace contro l’AIDS, un altro candidato ha fallito in uno studio su larga scala. Lo studio di fase IIb Imbokodo condotto per valutare la sua capacità di prevenire l’insorgenza di Hiv non ha raggiunto l’endpoint primario. Lo studio ha valutato il regime di vaccino HIV sperimentale in giovani donne dell’Africa sub-sahariana ad alto rischio di acquisire l’Hiv. Il vaccino utilizza un adenovirus utilizzato anche per il suo vaccino COVID-19. Come risultato dell’analisi, la sperimentazione Imbokodo non continuerà.

Lo studio è stato sostenuto da un partenariato pubblico-privato guidato da Janssen Vaccines & Prevention BV e ha incluso il National Institute of Allergy and Infectious Disease (NIAID), la Bill & Melinda Gates Foundation e l’HIV Vaccine Trials Network (HVTN). Altri partner che hanno offerto il loro sostegno sono stati l’U.S. Army Medical Research and Development Command (USAMRDC) e il Ragon Institute di MGH, MIT e Harvard. Il South African Medical Research Council (SAMRC) ha gestito l’implementazione in Sudafrica.

Il trial Imbokodo era uno studio di fase IIb di efficacia proof-of-concept. È iniziato nel 2017, è stato completamente arruolato nel 2019 e ha completato il dosaggio il 30 giugno 2020. Ha arruolato circa 2.600 giovani donne in cinque paesi dell’Africa sub-sahariana. C’erano 23 siti di sperimentazione in Malawi, Mozambico, Sudafrica, Zambia e Zimbabwe.

I partecipanti sono stati sottoposti a quattro visite di vaccinazione nel corso di un anno. Poi l’analisi primaria è stata eseguita 24 mesi dopo aver ricevuto le prime vaccinazioni. L’endpoint primario si basa sulla differenza nel numero di nuove infezioni da HIV nei gruppi placebo contro vaccino dal settimo al ventiquattresimo mese. Al marchio 24 mesi, 63 dei 1.109 partecipanti che hanno ricevuto placebo acquisito HIV rispetto a 51 di 1.079 nel gruppo del vaccino. Questo ha avuto una stima di efficacia del vaccino del 25,2%. Il vaccino era sicuro e ben tollerato.

Glenda Gray, presidente e amministratore delegato del South African Medical Research Council (SAMRC) e presidente del protocollo di Imbokodo ha dichiarato: “Imbokodo ha prodotto dati più promettenti di altri due deludenti studi sull’efficacia del vaccino contro l’AIDS che ha aiutato a condurre. Ogni prova fallita ci dice qualcosa”, dice. A differenza degli altri, lo studio ha rivelato barlumi di efficacia, che potrebbero rivelare risposte immunitarie protettive e permettere ai ricercatori di “progettare un vaccino migliore per il futuro”.

Parallelamente alla sperimentazione, Janssen sta sponsorizzando la sperimentazione di fase III Mosaico attualmente in corso, che valuta una diversa composizione del regime del vaccino HIV negli uomini che fanno sesso con gli uomini (MSM) e negli individui transgender. Lo studio Mosaic è in corso nelle Americhe e in Europa, dove, nota l’azienda, ci sono diversi ceppi di HIV in circolazione rispetto all’Africa sub-sahariana. Dopo aver consultato il Data and Safety Monitoring Board (DSMB) indipendente dello studio Mosaico, l’azienda ha deciso che Mosaico continuerà.

Sia Imbokodo che Mosaico combinano un totale di quattro dosi di due diversi prodotti vaccinali. Il primo usa lo stesso backbone del prodotto COVID-19 di J&J: adenovirus 26, un “vettore” innocuo che, in questo caso, trasporta quattro geni dell’HIV nelle cellule umane. I diversi geni dell’HIV sono stati ingegnerizzati per produrre proteine dell’HIV che provocano una risposta immunitaria abbastanza ampia da proteggere contro una vasta gamma di ceppi di virus. Il secondo colpo consiste in una versione geneticamente modificata della proteina di superficie dell’HIV, anche se la proteina esatta differisce tra i due studi.

Lawrence Corey, un ricercatore di vaccini presso il Fred Hutchinson Cancer Research Center che co-leader di questa rete, nota che la strategia della J&J si è basata molto sull’innesco della produzione di cellule T che potrebbero identificare ed eliminare le cellule infette da HIV. Altri gruppi hanno adottato un approccio diverso, puntando sulla produzione di anticorpi “neutralizzanti” di alta qualità che possono impedire al virus di infettare le cellule. Corey dice che se la strategia delle cellule T non riesce a guadagnare trazione nel prossimo futuro, “significa davvero che l’intero campo deve passare agli anticorpi neutralizzanti”.

Diversi gruppi di ricerca hanno iniziato prove umane di vaccini progettati per stimolare potenti anticorpi neutralizzanti contro l’HIV, ma nessuno probabilmente entrerà in prove di efficacia su larga scala per circa 4 anni, dice Corey. “Abbiamo il nostro lavoro da fare”, aggiunge. “Forse i vaccini COVID ci daranno una lezione su come accelerare questo processo”.

“Siamo estremamente grati alle donne che si sono offerte volontarie per lo studio Imbokodo e ai nostri partner, comprese le persone in prima linea, che contribuiscono ogni giorno a questa continua ricerca per fare la storia dell’HIV”, ha detto Paul Stoffels, vice presidente del comitato esecutivo e direttore scientifico di Johnson & Johnson. “L’HIV è un virus unico e complesso che ha posto a lungo sfide senza precedenti per lo sviluppo del vaccino a causa della sua capacità di attaccare, dirottare ed eludere il sistema immunitario umano”.

Ha continuato dicendo: “Mentre siamo delusi che il candidato vaccino non abbia fornito un livello sufficiente di protezione contro l’infezione da HIV nel trial Imbokodo, lo studio ci darà importanti risultati scientifici nella ricerca in corso di un vaccino per prevenire l’HIV. Continuiamo a essere solidali con le persone che vivono con l’HIV e sono vulnerabili, e rimaniamo impegnati a portare avanti la nostra ricerca contro questo virus devastante”.

“Questa alta incidenza di HIV tra le giovani donne dell’Africa sub-sahariana ci ricorda che, nonostante i grandi progressi fatti nel trattamento e nella prevenzione, l’HIV rimane una grande sfida sanitaria per la regione”, ha sottolineato Gray. “Questo sottolinea la necessità di applicare le conoscenze che saranno acquisite da questa sperimentazione per continuare a far progredire la ricerca di un vaccino globale contro l’HIV”.

“Questa non è in alcun modo la fine della ricerca di un vaccino contro l’HIV”, ha precisato Mitchell Warren, Executive Director di AVAC, un’associazione no profit che si propone di promuovere la ricerca e l’accesso ai farmaci per l’Hiv. “Speriamo ancora in un risultato positivo dagli studi Mosaico e PrEPVacc in corso. Tuttavia, ora più che mai, il campo dei vaccini ha bisogno di diversità e creatività – e ancora più collaborazione – nel decidere cosa viene dopo come priorità di ricerca, dato che non ci sono altri candidati vaccini attualmente su una strada chiara verso la licenza. Il campo deve concentrarsi su nuove ipotesi guidate da questo risultato e dai recenti risultati dello studio di prevenzione anticorpo-mediata, entrambi i quali hanno mostrato alcune tendenze verso l’efficacia”.