Elisa Erin Bonomo lancia campagna di crowdfunding

E’ partito il crowdfunding per Sinusoide, il secondo album solista dell’artista veneziana Elisa Erin Bonomo: per due mesi, sulla piattaforma Produzioni dal Basso è infatti possibile sostenere la cantautrice veneta tramite l’acquisto di varie ricompense, come, ad esempio, i testi delle canzoni scritti a mano, una bonus track non presente nei formati digitali o fisici, la musicassetta, il vinile, la t-shirt, e tanti altri contributi speciali e in esclusiva solo per i sostenitori. Il budget, stimato sui 5000 euro, servirà a coprire le spese vive di realizzazione del disco e la sua relativa promozione, sia a mezzo stampa che on stage.



Elisa Erin Bonomo è una chitarrista e cantautrice veneziana. Nel 2017 pubblica il suo disco d’esordio Antifragile, completamente finanziato attraverso crowdfunding, vincendo il Premio della Critica al Premio Amnesty 2017 con il brano Scampo, dedicato al tema della violenza domestica. Nel 2018 vince una Targa Tenco con due brani (Scampo e Puttana) inseriti nell’album collettivo a progetto Voci per la Libertà – Una voce per Amnesty. Nella sua intensa attività live da solista e con band apre i concerti di NADA, Daniele Silvestri, Diodato, Nathalie, Maria Antonietta, Chiara Dello Iacovo, CLAVDIO.

A breve l’uscita del secondo album dell’artista veneta, splittato in due EP, che esprime l’esatto dualismo dell’essenza dell’artista, a cavallo tra un rock con venature dark-wave figlio del precedente Antifragile nel lato A, alle atmosfere acustiche sconfinanti nella world music nella parte B.

Per contribuire: https://www.produzionidalbasso.com/project/elisa-erin-bonomo-sinusoide-il-mio-secondo-album-solista/



https://www.facebook.com/ElisaErinB

https://www.instagram.com/elisa.bonomo