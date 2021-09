AFaDOC in campo per la sensibilizzazione sulla crescita dei bambini

AFaDOC lancia la campagna di sensibilizzazione sulla crescita dei bambini con iniziative e due webinar gratuiti, aperti a tutti, nei giorni 20 e 27 settembre

Il 20 settembre è la Giornata Mondiale di Sensibilizzazione sulla Crescita dei Bambini (International Children’s Growth Awareness Day) promossa da ICOSEP, la Coalizione Internazionale delle Organizzazioni a Supporto dei Pazienti Endocrinologici. AFaDOC odv è la referente italiana per questa importante campagna di sensibilizzazione. “Per la nostra associazione ogni giorno è il 20 settembre”, spiega con un sorriso Cinzia Sacchetti, presidente di AFaDOC. “Ma questa giornata è molto importante perché consente ai genitori che, dopo la diagnosi del proprio figlio, si sentono soli e disorientati, di conoscerci e sentirsi finalmente compresi e accolti in una nuova grande famiglia”.

AFaDOC (Associazione Famiglie di Soggetti con Deficit dell’Ormone della Crescita e altre Patologie rare) si occupa infatti di sostenere le famiglie dei pazienti in cura con l’ormone della crescita. Al suo fianco lavora un nutrito gruppo di specialisti che hanno fatto della salute e del benessere dei bambini la loro missione: endocrinologi pediatri, ginecologi, psicologi, neuropsichiatri infantili.

Il dott. Marco Cappa, presidente del Comitato Scientifico di AFaDOC e Responsabile dell’Unità di Endocrinologia dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, interviene per dare un consiglio importante ai genitori: “Occorre prestare molta attenzione all’altezza di un bambino: se ci sono variazioni o ritardi nella linea di crescita non dovete aspettare sperando che prima o poi vostro figlio raggiunga i suoi compagni più alti. La crescita irregolare potrebbe essere un primo campanello d’allarme di importanti problematiche sanitarie e il fattore tempo è essenziale. Parlatene subito con il vostro pediatra, che vi indirizzerà allo specialista più adatto”.

Quest’anno, in occasione della Giornata del 20 settembre, per via delle incognite relative alla prevenzione del COVID-19, AFaDOC non organizzerà i consueti Open Day, le aperture straordinarie degli ambulatori di endocrinologia pediatrica dei maggiori ospedali italiani per la misurazione gratuita dei bambini. Proporrà invece a tutte le famiglie due webinar gratuiti che affronteranno il “fattore crescita” da un punto di vista più educativo e psicologico. Gli incontri, quindi, saranno interessanti per tutti i genitori, anche per quelli dei bambini che crescono regolarmente. Il 20 settembre, alle ore 18:00, si svolgerà il primo incontro, dal titolo “La crescita: nell’ambulatorio medico, in classe, nei libri per bambini”; il 28 settembre, alla stessa ora, il secondo incontro affronterà il tema “Genitori e figli crescono insieme: abilità, gioco, autonomia per il benessere dei bambini”. L’iscrizione ai due eventi può essere effettuata sul sito web di AFaDOC entro il prossimo 13 settembre.

La campagna di sensibilizzazione di AFaDOC non si limita ai webinar, però. Come ogni anno, dal 30 agosto fino alla fine di settembre, sui canali social e sul sito web di AFaDOC verranno pubblicate importanti informazioni sulla crescita e nella rubrica “L’ESPERTO RISPONDE” sarà dato ampio spazio alle domande che più frequentemente pongono i genitori. E la domanda che tutti i genitori dovrebbero sempre farsi è: mio figlio cresce regolarmente?

Il programma dei webinar

20 settembre 2021, ore 18.00.

LA CRESCITA: NELL’AMBULATORIO DEL MEDICO, IN CLASSE, NEI LIBRI PER BAMBINI

– Il ruolo del pediatra di base nel valutare la corretta crescita del bambino

Lorena Pisanello, pediatra di libera scelta Ulss 6 Padova e presidente APREF (Associazione per la Ricerca e Formazione in Pediatria), Padova

– L’impatto della bassa statura sul benessere psicologico del bambino

Roberta d’Aprile, psicologa e psicoterapeuta, Padova

– Troppo alti o troppo bassi a scuola

Marta Marchi, docente, formatrice e media educator

– Piccoli personaggi di grandi storie

Elisa Barbieri, bibliotecaria del sistema urbano di Padova

27 settembre 2021, ore 18.00.

GENITORI E FIGLI CRESCONO INSIEME: ABILITA’, GIOCO, AUTONOMIA PER IL BENESSERE DEI BAMBINI

– Genitori primi custodi della salute e del benessere dei figli piccoli

Alessandra Vancini, neonatologa UOC di Terapia Intensiva neonatale e Neonatologia, Ospedale Maggiore, Bologna

– Le tappe della crescita tra giochi e abilità

Cinzia Galasso, professore associato Neuropsichiatria Infantile Università degli Studi di Roma-Policlinico “Tor Vergata”, Roma

– I genitori indispensabili e la difficoltà di promuovere l’autonomia

Alice Parodi, psicologa, psicoterapeuta Clinica Pediatrica Ospedale G. Gaslini, Genova

– La scuola che fa diventare grandi

Elisabetta Pepe, insegnante dell’infanzia IC8-Laghetto, Vicenza