A Milano arriva Spacca, il fast food del senza glutine

Da Bergamo a Milano, apre Spacca: arriva a Kuiri, in via California 15, con i suoi ingredienti e impasti senza glutine

Hai mai sognato un fast food senza glutine e senza lattosio? Spacca presta particolare attenzione a intolleranze e regimi alimentari, finalmente dopo l’apertura dello store di Bergamo in via Angelo Maj, 21/B arriva anche a Milano presso Kuiri, in via California 15 con i suoi ingredienti e impasti senza glutine (certificate AIC) e senza lattosio, vegetariani e vegani.

Il prodotto proposto, che ispira il nome del locale, è una focaccia croccante che si sente una pizza ma si chiude a forma di piadina per riempirsi di sapore. Disponibile in svariati gusti, di terra, di mare, vegetariani e dolci, è perfetta per il pranzo e la cena, ma anche per una sfiziosa merenda o un gustoso brunch adatto a tutti.

Spacca, il Fast Food Milano in via California 15 (presso la cloud kitchen di Kuiri), è una focaccia croccante che si sente una pizza e che si chiude come una piadina per riempirsi di sapore, 100% Croccantezza Italiana!

Aperto tutti i giorni dalle 12 alle 23 !

https://laspacca.com/