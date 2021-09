Toscana aderisce al Progetto occupazione e salute post-trapianto

Trapianti: anche la Toscana aderisce al progetto Post, il Progetto occupazione e salute post-trapianto

La Regione Toscana aderisce a “Post”, il Progetto occupazione e salute post-trapianto, portato avanti dal Centro nazionale trapianti e sviluppato da bando Inail con l’obiettivo di fornire strumenti che facilitino la ripresa psicofisica e il reinserimento lavorativo del soggetto trapiantato.

L’iniziativa prevede la costruzione di una rete regionale che ha tra le finalità la ripresa psicofisica e il reinserimento lavorativo post trapianto.

Al momento, in Toscana hanno aderito alla Rete nazionale di prescrizione dell’esercizio fisico nel pre e post trapianto i Centri di Pistoia e di Livorno. Grazie a questa integrazione tutti i Centri della Rete regionale potranno disporre dei materiali del progetto “Post” (questionari, web application, video con gli esercizi per i pazienti e i corsi fad per gli operatori) e rappresentare un esempio di costruzione di una rete di eccellenza e di riferimento anche per gli altri ospedali toscani e a livello nazionale.