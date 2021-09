Patto Ryanair-Consorzio per promuovere le Colline del Prosecco

Una nuova campagna per il rilancio economico, turistico e commerciale delle Colline del Prosecco vede insieme Comune di Treviso, Ryanair e Consorzio di Tutela

Quando, in pieno lockdown, Ryanair tenne la conferenza stampa per annunciare l’elezione di Treviso a proprio hub, venne ripetutamente sottolineato che non si trattava solo di far partire, arrivare e parcheggiare gli aerei all’aeroporto “Canova”, ma di un progetto più ampio e complessivo di collaborazione.

Ora questo si traduce concretamente in una campagna per il rilancio economico, turistico e commerciale delle Colline del Prosecco insieme al Comune di Treviso e al Consorzio di Tutela del Prosecco Doc. Un progetto che intende sostenere la fase di ripresa dei flussi turistici attraverso un piano di comunicazione e marketing capace di attirare nel Trevigiano visitatori provenienti da tutta Europa.

Quella del “Canova” è la quindicesima base italiana della compagnia irlandese che intende farne uno scalo strategico e dall’enorme potenziale dal punto di vista commerciale e turistico per le sue eccellenze paesaggistiche, artistiche e architettoniche e i prodotti tipici del territorio. Il progetto interessa undici Paesi (Italia, Francia, Belgio, Spagna, Irlanda, Regno Unito, Germania, Israele, Polonia, Danimarca, Lettonia): gli utenti verranno raggiunti mediante “call to action”, contenuti, e-mail e link a pagine dedicate alla destinazione, inclusi articoli e consigli di viaggio nella piattaforma “Try Somewhere New” integrata nel sito web di Ryanair.

Grazie ai canali di Ryanair, tra cui il sito web, che può vantare oltre 600 milioni di visite all’anno, e un database, sarà possibile stimolare la domanda e le prenotazioni promuovendo la destinazione e le esperienze fruibili a Treviso e provincia ad un pubblico ampio ed estremamente propenso al viaggio.

Luca Giavi, direttore generale del Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, spiega che: «con questa iniziativa si compie un ulteriore passo nel percorso di collaborazione da tempo avviato tra l’Amministrazione comunale di Treviso e il Consorzio di tutela del Prosecco DOC. Un percorso che confidiamo porterà Treviso, grazie al supporto di Ryan Air, a diventare l’hub turistico della nostra denominazione, il baricentro di un sistema capace di connettere tutte e nove le province di nostra pertinenza, dalle Dolomiti, all’Alto Adriatico dal Carso ai Colli Euganei».