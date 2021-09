Le fake news danneggiano le donazioni di sangue

AVIS e Giornalettismo spiegano in una rubrica sui canali online quanto incidono le fake news che circolano in Rete sulle donazioni di sangue

Il presidente di AVIS Nazionale, Gianpietro Briola, è il protagonista della prima parte dell’approfondimento sui temi legati alle fake news sulla donazione di sangue proposto da Giornalettismo.com, il sito di notizie e approfondimenti sul mondo dell’informazione digitale che ha fatto dell’analisi delle fonti e della ricerca della verità la sua missione principale.

Per far fronte alla dilagante disinformazione che circola in rete, gli autori del sito hanno deciso di tracciare una cronistoria delle bufale che riguardano la donazione di sangue in Italia e nel mondo, per capire se queste ultime hanno avuto conseguenze sui numeri della raccolta di sangue e sulla percezione di alcune operazioni sanitarie, prime fra tutte le vaccinazioni. Il tema verrà snocciolato durante tutta la settimana sui canali della testata online e vedrà inoltre la partecipazione degli autori di “BUTAC – Bufale un tanto al chilo”, la pagina nata su Facebook per smascherare le bufale e le frodi online e del gruppo di assistenti sanitarie “Vita_da_AS”, che su TikTok smontano con ironie le teorie più fantasiose su vaccini e luoghi comuni.

All’interno del primo video dal titolo “Le fake news sul sangue incidono sui numeri delle donazioni?“, il presidente Briola ricorda che AVIS è costituita da «donatori abituali che non sono particolarmente influenzabili dalle fake news. E questo per noi è sicuramente un bene. Tuttavia, per le associazioni è importante il grande pubblico, sono importanti i giovani: questi ultimi, frequentando assiduamente i social, sono molto sensibili a questo tema. Le fake news creano rischi e pericoli per tutta la società, non soltanto per l’ambito delle donazioni del sangue, ma per il grande tema dell’approccio critico a tutto ciò che ci riguarda direttamente».

Si era tornati a parlare di fake news lo scorso giugno, quando era circolata la pericolosa voce che il sangue dei vaccinati si sarebbe coagulato e le sacche sarebbero state buttate. E proprio da questo tema parte anche l’editoriale pubblicato sull’ultimo numero di AVIS SOS, in cui l'”Involontario” Giulio Sensi spiega perché probabilmente non esiste una soluzione al fenomeno imperante delle bufale, “ma esistiamo noi e dovremmo, specie quando ci parte la rabbia nel vedere quanti danni una bufala così può fare al generoso impegno in Avis, capire finalmente che l’anticorpo al falso non è il vero, perché il falso si attacca al vero e ci vive addosso da parassita. Si nutre del vero per distruggerlo.“