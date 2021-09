Il Gruppo PHILIPPE PLEIN apre alle criptovalute

Rivoluzione nel mondo della moda: il Gruppo PHILIPPE PLEIN accetta i pagamenti in criptovalute per gli acquisti nei monomarca nazionali e internazionali

Il Gruppo PHILIPPE PLEIN è il primo nel comparto della moda ad accettare pagamenti in criptovalute: nello specifico saranno 15 tra cui Bitcoin ed Ethereum.

Il pagamento digitale sarà accettato per gli acquisti nei monomarca nazionali e internazionali oltre che sull’e-commerce del brand.

“Essere tra i marchi di moda più progressisti e dirompenti non è una novità per PHILIPP PLEIN. Credo che le criptovalute siano il futuro e io e il mio team ci siamo impegnati a fondo in termini di tempo e risorse, eseguendo tutte le modifiche di sistema necessarie per adottare questo nuovo tipo di valuta. Sono molto contento di poter offrire ai nostri clienti questo ulteriore strumento di pagamento e la flessibilità ad esso associata”, dichiara Philipp Plein.