Gazzelle annuncia una nuova data a Roccella Jonica

Il tour estivo di Gazzelle si arricchisce di un’ulteriore data: sabato 25 settembre al Teatro al Castello di Roccella Jonica (RC)

Il tour estivo di Gazzelle, il cantautore romano da milioni di ascolti e un’invidiabile serie di date sold out in tutta Italia, si arricchisce di un’ulteriore data: sabato 25 settembre al Teatro al Castello di Roccella Jonica (RC).

Il tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, è una serie di appuntamenti esclusivi con cui l’artista presenterà dal vivo il suo nuovo album “OK” (Maciste Dischi/Artist First) che, anticipato dal singolo di enorme successo “DESTRI” (triplo disco di platino) e dai singoli “SCUSA” (disco d’oro), ”LACRI-MA”(disco d’oro) e “BELVA”(disco d’oro), è entrato al 1° posto delle classifiche Top Album e Top Vinili FIMI a una settimana dalla release.

Gazzelle colleziona successi discografici uno dopo l’altro: oltre agli album “PUNK” certificato platino, “MEGASUPERBATTITO” e “OK” certificati oro, ha ottenuto il triplo platino per “Destri”, il platino per “Scintille”, “Non sei tu”, “Una canzone che non so”, “Vita Paranoia”, “Polynesia” e “Sopra” e il disco d’oro per “Scusa”, “Coltellata”, “Coprimi le spalle”, “Settembre”, “Ora che ti guardo bene”, “Punk” (brano), “Sayonara”, “Nero”, “Meglio così”, “Quella te”, “NMRPM”, “Tutta la vita”, “Sbatti”, e “Lacri-ma”.

I biglietti per la data del 25 settembre sono disponibili online e nei punti vendita autorizzati.

CALENDARIO DATE AGGIORNATO:

Giovedì 23 settembre 2021 || Catania @ Villa Bellini SOLD OUT

Sabato 25 settembre 2021 || Roccella Jonica (RC) @ Teatro al Castello NUOVA DATA