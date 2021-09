Viscosa sostenibile nella nuova collezione H&M

In vendita dal 16 settembre la nuova collezione autunno/inverno ’21 di H&M che, in linea con la nuova vocazione green,utilizza fibre sostenibili come la viscosa “Ecovero™”

Sarà disponibile dal 16 settembre sul sito di H&M e successivamente nei punti vendita del colosso svedese dell’abbigliamento low cost, la capsule autunno/inverno ’21 che, in linea con la nuova vocazione green H&M, utilizza fibre sostenibili qual è “Ecovero™” ed uno stile sempre più attuale qual è il “Gorpcore”.

Questo incontra la sartorialità per capi sportivi e al tempo stesso di tendenza. Capi che sono realizzati utilizzando “Ecovero™“, una viscosa eco-responsabile, composta da fibre organiche e riciclate per una moda sempre più consapevole e più sostenibile.

“Ecovero™” è la viscosa realizzata dal gruppo austriaco Lenzing, uno dei maggiori produttori al mondo di viscose, e gode della certificazione Ecolabel EU, il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea. Il processo di produzione è altamente ecosostenibile e rispetta precisi standard ecologici ed etici: l’approvigionamento della materia prima proviene unicamente da foreste certificate; gli operai sono tutelati da rigidi protocolli di salute e sicurezza; rispetto alla viscosa convenzionale, le emissioni nell’aria e nelle acque è ridotta fino al 50%.

Inoltre, il sistema di lavorazione e produzione “a ciclo chiuso” permette il recupero delle componenti chimiche utilizzate per il processo di trasformazione da polpa a fibra, con il risultato che talune sostanze possono, ad esempio, essere destinate all’industria alimentare, come lo xylan che diventa poi xilitolo per i chewing gum o l’acido acetico per l’industria alimentare dell’aceto.

I nuovi capi H&M sfoderano diverse sfumature del verde sottolineando l’aspetto sostenibile della collezione, mentre i contrasti di arancione e nero ne catturano il lato più metropolitano.

La giacca a vento impermeabile in poliestere riciclato può trasformarsi in una pratica borsa, mentre la tuta e la mantella si prestano facilmente agli styling più estrosi. I leggings neri ed arancioni con staffa, il gilet trapuntato in 100% poliestere riciclato ed il maglione oversize con cappuccio sottolineano una connessione con lo street style degli anni Novanta.