Trekking in Umbria con “I Tuoi Cammini”

Trekking in Umbria: nel mese di Settembre 2021 si rinnova la proposta di escursioni nella natura con l’iniziativa “I Tuoi Cammini”

Si rinnova nel mese di Settembre 2021 la proposta di trekking nella natura in Umbria, con “I Tuoi Cammini”; si tratta di escursioni in luoghi particolari, ameni, in luoghi del silenzio, come quella sul Monte Cucco, dalla Badia di Sitria a Fonte Avellana, un vero mosaico di ambienti che si susseguono e si incastrano in modo straordinario (Domenica 19 settembre). Ma anche trekking leggeri sulle colline di Bettona (Pg) in collaborazione con la manifestazione sportiva “Umbria Crossing Outdoor” (Sabato 25 e domenica 26 settembre).

Il progetto dell’Associazione “I tuoi Cammini”, nato ad Assisi, ha tra i suoi obiettivi, quello di collegare il turismo attivo all’aria aperta e l’offerta turistico-paesaggistica, culturale ed enogastronomica dell’Umbria. Vuole essere un punto di riferimento per rispondere alla richiesta di chi vuole camminare, di chi vuole scoprire luoghi sconosciuti immersi nella natura, ma anche di collegare l’attività outdoor ad eventi di musica, cultura ed enogastronomia, o chi vuole percorrere “i Cammini”.

Queste le passeggiate organizzate per il mese di Settembre 2021:

Domenica 19 settembre 2021 ore 8.30 – Scheggia e Pascelupo (PG)

Monte Cucco – Trekking dalla Badia di Sitria a Fonte Avellana. Un percorso tra natura, storia e spiritualità con partenza dall’Abbazia di Sitria, risalendo il fosso Nocria, il sentiero conduce dapprima in una zona di radura, successivamente nel bosco ceduo. Si arriva al passo che segna il confine con la Regione Marche, su prati sommitali dai quali è possibile scorgere in lontananza il monastero di Fonte Avellana circondato da boschi di castagni, lecci, aceri e faggi la cui si arriverà dopo una lunga salita.

Sabato 25 settembre 2021 ore 10.30 – Bettona (Pg)

Trekking lungo i sentieri delle colline che circondano Bettona (percorso più leggero), in collaborazione con Umbria Crossing Outdoor

Domenica 26 settembre 2021 ore 10.30 – Bettona (Pg)

Trekking lungo i sentieri delle colline di Bettona (percorso più impegnativo), in collaborazione con Umbria Crossing Outdoor

Per informazioni e prenotazioni: I Tuoi Cammini Tel. 335 6468058 – ituoicammini@gmail.com – www.ituoicammini.com