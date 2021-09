Ristorazione: all’Eurexpo torna il Sirha Lyon

Dal 23 al 27 Settembre 2021 mondo della ristorazione e industria alberghiera si incontrano al Sirha Lyon in programma all’Eurexpo

Appuntamento imperdibile dei professionisti della ristorazione, dell’industria alberghiera e dell’alimentazione, il Sirha Lyon si svolgerà all’Eurexpo di Lione dal 23 al 27 settembre 2021. Riferimento internazionale per le presentazioni delle ultime novità e innovazioni del mercato del Food Service e dell’ospitalità, l’edizione 2021 si reinventa totalmente. Molto di più di una era professionale, il Sirha Lyon è de nito attualmente come l’evento catalizzatore che decifra il Food Service di oggi e di domani. Per la sua ventesima edizione, quest’anno il Sirha Lyon proporrà nuovamente le dimostrazioni e le competizioni su cui ha costruito la sua reputazione, pur concedendo un grande spazio alle importanti evoluzioni del mercato. Migliaia di specialisti nazionali e internazionali giungono qui per presentare le loro risposte a tali tendenze di base che anticipano il mercato di domani

Oltre 100.000 m2 di spazio espositivo dedicato a 12 diversi settori di attività accoglieranno varie migliaia di professionisti dei mercati francesi ed esteri: produttori e distributori appartenenti a diversi settori alimentari (prodotti alimentari, panetteria, pasticceria, ecc.) e non alimentari (attrezzature da cucina e da sala, tecnologia e trasporto). Dalle materie prime e dagli ingredienti alle attrezzature da cucina, passando per l’arredamento, il mobilio da sala e i food truck: alla era sarà rappresentato un ampio spettro di specialità professionali.

I SETTORI DELLA FIERA

I prodotti alimentari seguiti dalla panetteria e dalla pasticceria saranno rispettivamente

i settori più importanti della era dal punto

di vista della super cie espositiva. Vi prenderanno posto professionisti specializzati in materie prime, ingredienti, attrezzature da laboratorio, attrezzature da forno, allestimento e arredamento del negozio. Le attrezzature da cucina, da sala e da ca etteria saranno rappresentate da produttori e distributori

di grandi attrezzature per la cottura, la refrigerazione e la conservazione. La Food Tech riunirà i leader dei servizi informatici specializzati in retail, click and collect, software di cassa, accettazione di ordini da remoto, ecc.

Per quanto riguarda il trasporto, si ritroveranno carrozzieri e noleggiatori di veicoli, soprattutto refrigerati, e specialisti dei food truck. Quanto alle offerte di formazione e ai servizi, saranno ripartiti nell’ambito stesso della era.

UN IMPEGNO NEI CONFRONTI DELLA TRASFORMAZIONE E DELLA RIORGANIZZAZIONE

Fondamentale per i consumatori e marcata tendenza degli ultimi anni, l’integrazione degli obblighi legati all’ambiente porta le aziende espositrici a presentare sempre più o erte ecocompatibili, soprattutto per quanto riguarda gestione dei ri uti, risparmi energetici e soluzioni di trasporto ottimizzate. In tale contesto, la maggioranza dei produttori promuove una produzione locale, razionale, biologica.

In parallelo, i fornitori e i distributori hanno dovuto, in alcuni casi, riorganizzare, adattare oppure creare un proprio servizio di consegna. Di conseguenza, numerosi operatori del settore (ad esempio gli specialisti in imballaggi, attrezzature da cucina, trasporti) sono stati e sono a tutt’oggi fortemente coinvolti nello sviluppo massiccio dei servizi di consegna. Dark kitchen, consegna di pasti e provviste: tutti tali servizi non smettono di svilupparsi e di trasformare il mercato della ristorazione a domicilio.

UNA SELEZIONE FITTA E VARIEGATA DI ESPOSITORI NAZIONALI E INTERNAZIONALE

Tra i circa 2.000 espositori e marchi di questa edizione 2021, già emerge un certo numero di innovazioni:

• La prima macchina per la degustazione di vino al calice, la D-Vine Pro, vero e proprio braccio destro del sommelier che arieggia il vino e ne regola la temperatura per una degustazione di qualità.

• Le gamme premium Leef, contenitori ecocompatibili progettati per la vendita da asporto, eleganti e pratici poiché a tenuta stagna, termoresistenti e senza rischi per la salute.

• Il nuovissimo sistema di cottura sottovuoto rmato Bravo per creare prodotti di qualità superiore.

• La collezione Italian Renaissance di Raynaud, posate lavorate a mano con minuzia e delicatezza su gesso nei laboratori di modellazione della manifattura.

• Cold Brew, una tecnica di infusione a freddo presentata presso Monin e Prova.

• SmartCollect di Toporder, un’applicazione di Click & Collect 2.0 rivolta ai negozi di quartiere.

https://www.sirha.com/