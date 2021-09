Nuove ambientazioni disponibili in New Pokémon Snap

Esplora tre nuove aree per assistere a comportamenti Pokémon mai visti prima e osservare da vicino nuovi Pokémon.

Sentiero Nascosto : in questa nuova area, che la visiti di giorno o di notte, farai di sicuro incontri… giganteschi!

: in questa nuova area, che la visiti di giorno o di notte, farai di sicuro incontri… giganteschi! Fiume Milleflutti : solca le onde di questo maestoso fiume e tieni sempre pronta la macchina fotografica per immortalare momenti speciali.

: solca le onde di questo maestoso fiume e tieni sempre pronta la macchina fotografica per immortalare momenti speciali. Steppa Seqqa: con i suoi rilievi rocciosi e le sue paludi velenose, quest’area spazzata da secchi venti del deserto offre nascondigli perfetti per molti Pokémon. Tieni gli occhi sempre aperti e la macchina fotografica a portata di mano!

Queste tre aree ospitano anche Pokémon che non troverai da altre parti. Esplorale per completare il tuo Fotodex e non dimenticarti di visitare il laboratorio del Prof. Speculux per condividere i tuoi capolavori con gli utenti di tutto il mondo**!