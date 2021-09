Moncler sposta la boutique di Los Angeles

La boutique Moncler di Los Angeles si sposta nel nuovo spazio al 340 di North Rodeo Drive, il quartiere dello shopping di lusso

Novità negli store di Moncler. La boutique di Los Angeles si sposta nel nuovo spazio al 340 di North Rodeo Drive, il quartiere dello shopping di lusso a Beverly Hills.

La superficie di vendita (in totale 375 metri quadri) si sviluppa su due livelli e ospita le ultime novità delle collezioni Moncler Grenoble e Moncler Genius. Il piano terra è dedicato alle collezioni del marchio, mentre il secondo piano riserva un’esperienza di shopping personalizzata con aree pensate appositamente per appuntamenti privati. Una terrazza all’aperto è dedicata invece agli eventi speciali.

Per celebrare il lancio del nuovo flagship store, il brand ha collaborato con l’artista di LA Steven Harrington per la creazione di un art toy, il Moncler Pupazzo, in edizione limitata e in tre diverse interpretazioni.