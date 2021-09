Hamilton e Delevingne per la LQDCELL METHOD Puma

Lewis Hamilton e Cara Delevingne sono i tesimonial della nuova collezione LQDCELL METHOD del brand sportivo Puma

PUMA ha scelto il sette volte campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton e la modella e attrice Cara Delevingne per lanciare la nuova LQDCELL METHOD Collection, creata per stabilire i propri record personali e batterli.

Ogni prodotto è stato costruito per supportare una gamma completa di movimenti, dando la libertà di affrontare qualsiasi workout con il massimo impegno. I capi di abbigliamento garantiscono la massima traspirabilità durante gli allenamenti più intensi mentre le training shoes LQDCELL Method 2.0, grazie alla tecnologia di ammortizzazione stabile, sono perfette per eseguire movimenti rapidi ed esplosivi durante gli allenamenti ad alta intensità. Costruite per esercizi laterali, esercizi di agilità e sforzi esagerati, sono in grado di aumentare l’energia e assicurare il massimo comfort.

La collezione è composta da una selezione di capi uomo e donna che include bra, tee, giacche, tight e short pronti per supportare gli atleti durante ogni tipo di allenamento.

La nuova LQDCELL METHOD Collection è disponibile online al sito PUMA.com, nei PUMA Store e in selezionati retailer.