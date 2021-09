BBC e Netflix danno spazio a creativi con disabilità

BBC e Netflix svilupperanno e produrranno in partnership programmi che coinvolgono davanti e dietro la cinepresa creativi con disabilità

BBC e Netflix hanno dato vita a una partnership innovativa per sviluppare e finanziare nuovi e ambiziosi programmi che coinvolgono davanti e dietro la cinepresa creativi con disabilità.

Questa collaborazione di cinque anni fa tesoro degli impegni già presi sia da BBC sia da Netflix ed è stata pensata per aumentare la presenza di talenti con disabilità sullo schermo e dietro le quinte, ampliare la gamma di storie prodotte e dare ad autori, autrici e creativi con disabilità una scelta più ampia sul tipo di storie da raccontare.

BBC e Netflix valuteranno progetti di produttori del Regno Unito ideati o coideati da autrici e autori sordi o con altre disabilità o neurodiversità. Tutti i progetti devono essere ideati o coideati da autrici e autori sordi o con altre disabilità o neurodiversità. Le proposte possono riguardare qualsiasi genere, settore o universo. Cerchiamo idee ambiziose e di alto livello, che sfidino i limiti inconsci autoimposti nel settore. L’intenzione della partnership è di posizionare con decisione questi programmi a fianco delle produzioni più originali e conosciute e che sono già in fase di sviluppo.

Tutti i progetti saranno valutati e sviluppati in collaborazione, anche se BBC sarà il punto di riferimento per la presentazione delle proposte e dei progetti legati ai questa iniziativa. BBC e Netflix forniranno ai produttori informazioni creative e indicazioni sulle procedure. Inoltre organizzeranno un webinar.

Piers Wenger, BBC Director of Drama, afferma: “Il potente e indimenticabile discorso di Jack Thorne nella sua MacTaggart Lecture ha evidenziato in maniera illuminante il livello delle sfide che i creativi con disabilità devono affrontare. Riconosciamo la necessità di spingere al cambiamento e ci auguriamo che unendo le forze BBC e Netflix possano dar vita a un modello di riferimento che contribuisca a dare pari opportunità nel Regno Unito alle autrici e agli autori sordi, con altre disabilità o neurodiversità. Ringraziamo Anne e la sua squadra per la prontezza e la lungimiranza dimostrate nell’accettare di sviluppare con noi questa iniziativa“.

Anne Mensah, Netflix Vice President, Series, UK, spiega: “Le autrici e gli autori sordi, con altre disabilità o neurodiversità sono tra i gruppi meno rappresentati nella TV britannica. Per farla breve, vogliamo cambiare questa situazione. Insieme a BBC ci auguriamo di aiutare questi creativi a raccontare le storie più grandi e coraggiose e a comunicare con un pubblico più ampio possibile nel Regno Unito e a livello mondiale. Sviluppare questo progetto con Piers Wenger e il team di BBC Drama è stata un’esperienza stimolante e proviamo un enorme entusiasmo per le potenzialità creative di questa collaborazione.“