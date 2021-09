Archivi notarili: le linee guida per l’attività ispettiva

Archivi notarili: pubblicate le linee guida per la razionalizzazione e ottimizzazione dell’attività ispettiva ordinaria sull’attività notarile

Pubblicate nel sito della Giustizia le prime Linee guida per la razionalizzazione e ottimizzazione dell’attività ispettiva ordinaria sull’attività notarile.

L’attività ispettiva costituisce uno dei principali compiti istituzionali degli Archivi notarili e rappresenta un valido strumento di orientamento per il notariato per perseguire la qualità della prestazione notarile, volto a ridurre potenziali errori o distorsioni nell’esercizio della funzione notarile.

Le Linee guida, che costituiscono una prima esperienza per l’Amministrazione, vengono elaborate per l’esigenza di orientare, coordinare e rendere maggiormente omogenea l’attività ispettiva ordinaria degli Archivi notarili e dei capi delle circoscrizioni ispettive, mediante la definizione di indicazioni procedurali in ordine alle varie attività collegate allo svolgimento delle ispezioni, la diffusione di principi uniformi, allo scopo di garantire la trasparenza dell’azione di controllo e l’espletamento delle ispezioni secondo i principi di imparzialità e di buon andamento sanciti dalla Costituzione.

I contenuti delle Linee guida si ispirano, tra l’altro, oltre che alle normative vigenti, alla Direttiva della Funzione Pubblica sull’attività di ispezione del 2 luglio 2002, alle prescrizioni del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della Giustizia 2021-2023, agli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia ispettiva, alle circolari emanate dall’Ufficio Centrale nonchè alle “buone pratiche” adottate dagli Archivi notarili e da altre pubbliche amministrazioni.

Le Linee guida saranno oggetto di aggiornamento periodico e di implementazione, alla luce dell’esperienza applicativa dei soggetti ispezionanti, delle modifiche al contesto interno ed esterno, delle sollecitazioni e delle proposte degli organi vigilanti sull’attività notarile, degli Archivi notarili e degli Enti interessati ad un corretto svolgimento della funzione notarile.

LEGGI LA SCHEDA INFORMATIVA

Si specifica che l’Amministrazione degli Archivi notarili ha aderito al sistema dei pagamenti elettronici pagoPA, realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione

Il servizio è di recente adozione, parte per cinque archivi distrettuali, ma saranno aggiornati gli elenchi delle tipologie di pagamento e delle strutture a cui progressivamente il sistema di pagamento sarà esteso per i servizi all’utenza e gli altri versamenti dovuti.

Al momento è previsto il servizio pagoPA per i notai.

LEGGI LA SCHEDA INFORMATIVA