Al via il festival Attraversamenti Multipli 2021

Al via il 17 settembre il festival Attraversamenti Multipli: spettacoli e performance site specific nei paesaggi urbani a Roma e Toffia (RI)

Dal 17 al 26 settembre, negli spazi urbani dell’isola pedonale di Largo Spartaco nel quartiere romano del Quadraro ed il 2 e 3 ottobre a Toffia (Ri), si svolge la 21a edizione del festival multidisciplinare Attraversamenti Multipli, che si propone come un dispositivo partecipativo e relazionale. Un human landscape creato dai corpi che si incontrano, dagli sguardi che si incrociano e dalla condivisione di spazi / pensieri / azioni.

Il festival indaga la relazione tra le arti performative contemporanee e il presente attraverso la presentazione di spettacoli e performance site specific nei paesaggi urbani.

Attraversamenti Multipli è ideato e organizzato dalla compagnia teatrale Margine Operativo, con la direzione artistica di Alessandra Ferraro e Pako Graziani. E’ realizzato con il sostegno del MIC – Ministero della Cultura, è sostenuto dalla Regione Lazio con il Fondo Unico 2021 sullo Spettacolo dal Vivo. Il progetto, promosso da Roma Culture, è vincitore dell’Avviso pubblico “Estate Romana 2020 2021- 2022” curato dal Dipartimento Attività Culturali in collaborazione con SIAE.

Il Blog del festival

Il festival Attraversamenti Multipli 2021 rilancia anche per questa edizione la collaborazione con il progetto Spettatori Migranti / Attori Sociali coordinato da Luca Lòtano per la creazione di una RE.M. Redazione Meticcia che curerà il Blog del festival.

Il laboratorio che andrà a creare la Redazione Meticcia dell’edizione 2021 di Attraversamenti Multipli è parte del progetto europeo Literacy Act–Basic literacy for adultmigrants though community theatre del quale il centro interculturale per migranti Asinitas è capofila.

La redazione meticcia è formata da giovani di diverse provenienze, i blogger creano un diario di viaggio multimediale del percorso di Attraversamenti Multipli 2021.

PER IL PROGRAMMA COMPLETO:

www.attraversamentimultipli.it

informazioni: info@attraversamentimultipli.it