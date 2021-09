Ring Fit Adventure per Nintendo Switch: come si gioca

Fitness in casa con il Ring-Con in mano e la fascia assicurata alla gamba: ecco come funziona Ring Fit Adventure per Nintendo Switch

Con il Ring-Con in mano e la fascia assicurata alla gamba, è ora di partire per un’avventura tutta a base di fitness! Esplora un mondo fantastico e sconfiggi un drago culturista e i suoi sgherri eseguendo veri e propri esercizi in Ring Fit Adventure, un gioco di fitness per Nintendo Switch! Corri sul posto per attraversare praterie, fai esercizi per attaccare i nemici ed esegui pose di yoga per ricaricare la tua barra dell’energia.

Due nuovi accessori, il Ring-con e la fascia per la gamba, misurano con precisione i tuoi movimenti nel mondo reale e li riproducono nel gioco. Grazie ai minigiochi aggiuntivi e ai programmi di allenamento personalizzabili, Ring Fit Adventure è perfetto sia per chi si allena già sia per chi vuole iniziare.

Sali di livello

Nella modalità Avventura devi sconfiggere i nemici con attacchi basati su decine di esercizi reali in tantissimi livelli suddivisi in più di 20 mondi. Affrontando i livelli otterrai punti esperienza e ingredienti con cui creare dei frullati che ripristinano la tua energia.

Tra uno scontro e l’altro potresti avere l’occasione di usare mezzi di trasporto inusuali, come trampolini che funzionano con gli squat, cascate da risalire con tavole da paddle surf e molto altro! Visitando le città e l’emporio puoi ottenere tenute da allenamento che migliorano le tue statistiche di attacco e difesa o accettare missioni opzionali con cui ottenere oggetti super efficaci.

Vuoi competere con gli altri? Passa l’accessorio Ring-Con agli amici e scegliete fra 12 minigiochi: distruggete scatole con raffiche di vento, create oggetti in ceramica con gli squat e altro ancora. Se vuoi un allenamento più tradizionale, puoi creare programmi personalizzabili, abbinando esercizi e minigiochi. Usando la telecamera IR di movimento integrata nel Joy-Con (R) (venduto separatamente), puoi anche monitorare alcune statistiche, come la frequenza cardiaca e la quantità di calorie bruciate. È un ottimo modo per assicurarti di stare raggiungendo i tuoi obiettivi.

E se vuoi davvero impegnarti al massimo, puoi usare l’accessorio Ring-Con con un controller Joy-Con inserito (venduto separatamente) da solo, senza la console Nintendo Switch. Mentre siedi alla scrivania in ufficio o su una panchina al parco, puoi comprimere ed estendere il Ring-Con per accumulare ripetizioni. Poi, sincronizza il Ring-Con con il gioco per convertire le ripetizioni in punti esperienza e oggetti per il tuo personaggio. Rimanere motivati ha le sue ricompense, dentro e fuori dal gioco!