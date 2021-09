Hanafuda: il gioco di carte alle origini di Nintendo

L’obiettivo del gioco è creare speciali combinazioni di carte (o set): ad esempio Cinghiale, cervo e farfalle (5 punti).

Il Koi-Koi, una variante dell’Hanafuda per due giocatori, è incluso in 51 Worldwide Games per Nintendo Switch.

Vuoi padroneggiare l’Hanafuda? Prova a seguire questi consigli!

Impedisci all’avversario di formare un set

Prova a capire quale set vuole costruire il tuo avversario e non lasciare sul tavolo carte che potrebbero tornargli utili.

Sfrutta il tuo turno da mazziere

Se il tuo avversario è il mazziere (e quindi inizia per primo), sarà avvantaggiato nel formare un set. In questo caso, la strategia migliore consiste nel cercare di rovinargli i piani. Quando è il tuo turno di dare le carte, mira a creare un set che ti dia il punteggio più alto possibile.

Se puoi, prendi la carta del seme di crisantemo!

Per creare i set “contemplazione dei fiori” e “contemplazione della luna” bastano solo due carte. La carta “seme di crisantemo” è necessaria per entrambi, quindi, se la vedi sul tavolo, prendila immediatamente per creare uno di questi set, o impedire al tuo avversario di fare lo stesso!