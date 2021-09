Fibrosi cistica: aperto il bando per la borsa di studio Maiuri

Aperto il bando per l’assegnazione della Borsa di Studio “Luigi Maiuri”: è rivolto ai giovani pazienti che desiderano intraprendere un percorso di perfezionamento post laurea

Per il terzo anno consecutivo, la Lega Italiana Fibrosi Cistica (LIFC) apre il bando per l’assegnazione della Borsa di Studio “Luigi Maiuri”, rivolta ai giovani con fibrosi cistica che desiderano intraprendere un percorso di perfezionamento post laurea.

La Borsa di Studio, del valore di 10.000 euro, potrà essere utilizzata per il conseguimento di un Master di I livello, se lo studente è in possesso di una Laurea Triennale, oppure di un Master di II Livello, se lo studente ha conseguito una Laurea Specialistica. Come indicato nel bando di concorso saranno assegnate una o più borse di studio fino ad esaurimento dell’importo stanziato.

La Borsa di Studio dedicata alla memoria del Prof. Luigi Maiuri, ex Ricercatore e Direttore dell’Istituto Europeo di Ricerca sulla Fibrosi Cistica, nasce nel 2019 con l’obiettivo di promuovere l’integrazione, la cultura e la formazione dei giovani studenti e studentesse affetti da fibrosi cistica che vogliono essere protagonisti del proprio futuro, giovani che sognano una carriera e che non si arrendono di fronte alle sfide della patologia.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica entro e non oltre il 1° ottobre 2021, mediante l’apposita modulistica disponibile qui.