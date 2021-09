Continental presenta tutte le novità inverno 2021

Le gomme sono una componente essenziale di qualsiasi veicolo, dall’utilitaria che deve muoversi solo in città al suv ideale per le gite fuori porta. Sceglierle correttamente è pertanto importante al fine di garantire la sicurezza della vettura su ogni genere di strada e soprattutto in condizioni climatiche diverse, poiché si tratta di tutti parametri che influiscono sulla viabilità. Quando le temperature iniziano a calare è quindi il caso di montare un modello di pneumatici invernale, che possa assicurare il massimo del comfort anche quando è presente del ghiaccio, della neve o della pioggia e il manto stradale non è in perfette condizioni. Optare per il marchio Continental significa affidarsi a un vero e proprio professionista del settore, che ormai da molti anni è leader sul mercato grazie a un’offerta decisamente variegata e adatta a ogni genere di esigenza. Le novità per il 2021 sono davvero notevoli e consentono di acquistare un prodotto valido con un ottimo rapporto qualità prezzo, così da non dover più pensare alle gomme per parecchio tempo ma allo stesso tempo avere sempre la certezza di viaggiare su strada senza correre alcun genere di pericolo.

Le nuove gomme Continental 2021 per auto

Da qualche tempo Continetal ha deciso di lanciare sul mercato le varianti WinterContact TS 870 e WinterContact TS 870P, dimostrando a coloro che sono interessati che è sempre possibile migliorare positivamente un prodotto già di per sè davvero ben fatto. Lo scopo è quello di raggiungere la quasi totale perfezione a livello di tenuta di strada, aderenza su ogni genere di asfalto, durata nel tempo mantenendo sempre le stesse prestazioni e consumo di carburante inferiore al normale range. In questo modo, qualsiasi sia la macchina in questione, le sue performance risulteranno decisamente potenziate sia per quanto riguarda una guida più sportiva che una più prudente. Sentirete nettamente la differenza quando vi metterete al volante, poiché la macchina sembrerà perfettamente bilanciata e vi donerà un senso di sicurezza e affidabilità. Le due differenti tipologie si riferiscono alle tipologie di macchine più comuni attualmente in commercio, comprendendo le due macro categorie delle piccole vetture e dei suv di maggiore dimensione. In particolare, Continental informa i propri potenziali clienti di aver lavorato su alcuni aspetti in particolare, che fanno la differenza tra una valida soluzione e il top attualmente presente in commercio. L’obiettivo è infatti quello di porsi al di sopra di tutti gli altri concorrenti e divenire in solitaria il brand leader nella vendita di pneumatici per macchine normali o di livello superiore. Per questo motivo si è pensato di ridurre notevolmente lo spazio di frenata, riuscendo a diminuirlo di circa il 3%, che può sembrare poco ma che in realtà fa la differenza in condizioni di particolare pericolo. Il rischio di tamponare coloro che si trovano sulla vettura davanti viene in parte limitato, mentre i riflessi del veicolo decisamente potenziati per aiutare la tenuta anche in condizioni disagevoli. Il secondo aspetto ad essere stato decisamente migliorato è quello della maneggevolezza sulla neve, addirittura con un 5% in più calcolato su più test attendibili. Si tratta di un elemento decisamente importante, soprattutto se per svago o per necessità ci si trova a percorrere strade di montagna dove le condizioni atmosferiche potrebbero variare da un momento all’altro richiedendo una maggiore affidabilità di ogni parte del veicolo. La terza variabile da considerare è la resa chilometrica, migliorata di circa il 10%, proprio a garantire un miglior rapporto qualità prezzo in relazione all’usura. Evitare che gli pneumatici diventino lisci è davvero fondamentale, poiché soprattutto nella stagione più fredda il rischio che le ruote possano slittare è piuttosto elevato, aumentando la percentuale di incidenti che potrebbero verificarsi durante un percorso più o meno complesso. Collegata a questo fattore è la resistenza al rotolamento, che è stata diminuita di un buon 2% per rendere le prestazioni ancora più performanti e partendo già da un livello di assoluta eccellenza.

Tutte queste migliorie e innovazioni si sono ottenute principalmente andando a modificare la superficie della ruota, grazie all’inserimento di incavi di dimensioni maggiori e lamelle 3D, con il compito di evitare che lo pneumatico possa slittare in presenza della neve. I numerosi test condotti hanno dimostrato che attraverso questa tecnologia il rischio di pericolo è decisamente limitato e la vettura è in grado di affrontare anche le condizioni climatiche più avverse senza perdere quasi nulla in termini di aderenza al terreno. I tasselli del battistrada sono poi divenuti decisamente più numerosi e proprio per questo motivo attualmente lo spazio di frenata è così contenuto. Oltre a un design moderno e lineare, infatti, la linea 2021 di gomme Continental si è concentrata principalmente sulla funzionalità e l’efficacia, creando diversi modelli in termini di prezzo ma tutti accomunati dalle stesse caratteristiche positive. Ognuno avrà la possibilità di scegliere la variante che maggiormente si adatta alle proprie esigenze, compiendo una spesa assolutamente congrua rispetto al risultato garantito.

Le nuove gomme Continental 2021 per Suv

La vera novità di questa nuova collezione 2021 di pneumatici è quella che riguarda i suv, che possono beneficiare di un prodotto decisamente all’avanguardia che va a sostituire il vecchio modello TS 850 P. Innovativo è il tipo di scanalatura applicata, non più a V come nel caso della variante per utilitarie ma composta da ben 4 settori diversi, così che possa aderire molto meglio al terreno e impedire all’elemento di slittare anche in caso di neve piuttosto intensa. In particolare, sul bagnato, la tenuta di strada è notevolmente migliorata rispetto al passato, così come lo spazio di frenata ridotto di ben il 4%. Trattandosi di macchine molto veloci, è importante avere sempre la certezza dell’affidabilità del mezzo e scegliere le ruote giuste è il primo passo per porre attenzione alla sicurezza di tutti i passeggeri. Il temuto fenomeno dell’aquaplaning ha l’8% in meno di possibilità di verificarsi, così come la resistenza al rotolamento è minore del 2%. Strada asciutta o bagnata, non dovrete temere nessun tipo di tragitto perché la caratteristica principale di queste ruote è proprio la loro capacità di adattarsi ad ogni condizione atmosferica mantenendo sempre delle prestazioni ottime in qualsiasi circostanza. A fronte di una spesa iniziale più importante, vedrete le vostre gomme durare un 16% in più rispetto a prima, ammortizzando in questo modo i costi e spalmandoli in un tempo decisamente più lungo.

Come scegliere le gomme Continental 2021

In primo luogo, quando si scelgono delle gomme da neve è opportuno optare per la misura giusta così da integrarle perfettamente al veicolo. In tal caso la Continental propone ben 52 misure, spaziando da 16 a 22 pollici a seconda se si tratta di una semplice vettura o di un suv. Più si cresce e maggiori saranno i costi, poiché proporzionati alla stazza della macchina.